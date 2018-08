MAURIZIO COSTANZO COMPIE 80 ANNI / King Maury e il rapporto con Maria De Filippi: "Mi ha salvato da me stesso

Maurizio Costanzo compie oggi 80 anni, nello stesso giorno in cui festeggia anche il 23esimo anniversario di matrimonio con Maria De Filippi. Desideri, progetti e ricordi del giornalista.

28 agosto 2018 Annalisa Dorigo

È il re indiscusso delle reti Mediaset e non intende farsi da parte neppure ora che tocca la fatidica soglia degli 80 anni. Maurizio Costanzo, o King Maury come i telespettatori del Biscione amano chiamarlo, si racconta alla rivista Chi in occasione dell'importante traguardo, parlando di carriera, amore e del suo grande desiderio per il futuro. Lui che non teme la vecchiaia o la pensione, ma che non ha nessuna intenzione di festeggiare il compleanno per una ragione ben chiara: "Ho deciso di non fare più niente per ricordare quanti anni compio. Vivo la mia vita giorno per giorno e sono contento per questo". Il 28 agosto è una data molto importante per Costanzo, non solo perché gli ha dato i natali, ma anche perché proprio nello stesso giorno del 1995 è convolato a nozze con l'amata Maria De Filippi. La coppia si era conosciuta per motivi professionali, quando lei lavorava come consulente per una società di produzione televisiva, e da allora non si è più lasciata anche se all'inizio nessuno credeva in loro. E, in occasione del 23esimo anniversario di nozze, il giornalista non può fare a meno che esprimere un suo grande desiderio per i suoi ultimi giorni di vita.

"SPERO DI ANDARMENE CON LA SUA MANO NELLA MIA"

Maurizio Costanzo oggi compie 80 anni e festeggia anche il suo 23esimo anniversario di matrimonio con Maria De Filippi. Il rapporto non conosce crisi ed, anzi, lui deve proprio alla moglie la grande felicità che continua a caratterizzare la sua vita: "Una grande complicità può trasformarsi in un affetto che può essere addirittura più forte: non c'è agli inizi, lo costruisci nel tempo, giorno dopo giorno", spiega Costanzo che aggiunge di voler restare al fianco della conduttrice fino alla fine, "Spero di andarmene con la sua mano nella mia". Per quanto riguarda i momenti più belli che la coppia ha condiviso insieme, è impossibile non segnalare la decisione di adottare Gabriele nel 2004: "Che sia biologico o adottivo, un figlio è un figlio, punto". Gli ingredienti della felicità? Oltre al fatto di rispettare i reciproci interessi, Costanzo ricorda la decisione di dormire in due camere separate, a causa della sua abitudine di guardare la televisione fino alle prime luci dell'alba. E aggiunge: "Mi dispiace dirlo perché non voglio darle soddisfazione, però è così: mi ha salvato da me stesso".

