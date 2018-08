MEGHAN MARKLE/ L’ultimo appello del padre: “Voglio tenerla tra le mie braccia”

Meghan Markle ancora lontana dal padre. Thomas Markle lancia così un appello e chiede un'ultima chance alla figlia: "voglio tenerla tra le braccia ancora una volta".

28 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Meghan Markle

Meghan Markle continua a tenersi a distanza dal padre Thomas nonostante i ripetuti appelli dell’uomo che, dopo aver dato forfait al Royal Wedding per motivi di salute, ha più volte chiesto alla figlia di poter andare a trovarla per conoscere il Principe Harry e tutta la famiglia reale inglese che ha accolto Meghan come una figlia. La Duchessa del Sussex, però, continuerebbe a restare in silenzio di fronte alle parole del padre. Secondo i media britannici, infatti, la moglie del Principe Harry non avrebbe gradito alcune interviste rilasciate dal genitore sia prima del matrimonio che dopo. Thomas Markle, però, non si arrende e chiede un’ultima chance alla figlia. Secondo quanto avrebbe riferito un amico al Sun, Thomas Markle vorrebbe riavvicinarsi alla figlia e chiederle scusa. «Vuole tenerla tra le sue braccia ancora a una volta e dirle che l’amerà per sempre», ha rivelato l’insider – «In primo luogo intende scusarsi con entrambi, faccia a faccia, per alcune delle cose sconsiderate che ha detto e che ha fatto». La duchessa del Sussex esaudirà il desiderio del padre?

MEGHAN MARKLE E IL PRINCIPE HARRY

In attesa di diventare genitori per la prima volta, Meghan Markle e il Principe Harry hanno deciso di allenarsi adottando un cagnolino. Secondo quanto racconta People citando fonti vicine alla casa reale inglese, il Duca e la Duchessa del Sussex avrebbero adottato un Labrador già all'inizio dell'estate che avrebbe trascorso con loro le vacanze estive nella tenuta di Nottingham. L’amore di Meghan per gli animali non è assolutamente una novità. Prima del Royal Wedding, infatti, il Principe Harry rivelò come l’amore per i cani della Markle sia stato un motivo in più per la Regina Elisabetta per accoglierla con gioia in famiglia. In attesa di diventare mamma il prima possibile, dunque, Meghan sta rivolgendo tutte le sue attenzioni al cane che ha adottato con Harry. I media britannici, però, sono sicuri che la Duchessa del Sussex sia già in dolce attesa. Sarà vero?

