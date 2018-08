Magnum P.I. torna, ma addio ai baffi di Tom Selleck/ Jay Hernandez al suo posto: Ferrari, azione e sorprese

Magnum P.I. torna, ma addio ai baffi di Tom Selleck. Jay Hernandez prenderà il suo posto: Ferrari, azione e tante sorprese. In tv dal prossimo 24 di settembre

Torna Magnum P.I. - Youtube

Un gradito ritorno sul piccolo schermo. Dal prossimo 24 settembre potremo infatti rivedere in azione Magnum P.I., serie televisiva molto fortunata con protagonista Tom Selleck, in onda negli anni '80. Si tratterà del reboot, della versione 2018 del telefilm di quasi quarant’anni fa, che si rifà decisamente il look. Il protagonista sarà l’attore americano di origini ispaniche Jay Hernandez, già apparso in diverse pellicole. Addio quindi ai baffi del noto Selleck, anche se la sostanza non cambia: il nuovo Magnum P.I. è un veterano di guerra dell’Afghanistan (quello “vecchio” aveva combattuto in Vietnam), che si reinventa investigatore privato.

NON MANCHERANNO LE FERRARI

L’obiettivo dei produttori è quello di riproporre solo l’essenza di quel telefilm, e non di farne un semplice clone: «Faremo cose che soddisferanno il vecchio pubblico - ha spiegato il produttore esecutivo Peter Lenkov, come riporta l'agenzia Ansa - faremo un omaggio ai 'baffi' e sottolineo che il pubblico più giovane ha una vaga idea dello show quando si tratta di auto e l'ambientazione alle Hawaii ma non al punto da essere legato ad alcuni dettagli, quindi sarà fantastico attrarre una nuova generazione di persone». Non mancheranno le Ferrari; diversi infatti i modelli presenti nella pellicola, a cominciare dalla mitica 308 Gts, l’auto che guidava "l’originale" Magnum, passando per la 458 Spider, arrivando fino all'elegante Portofino. Fra le novità anche il nuovo Higgins, che sarà interpretato da una donna, la gallese Perdita Weeks, ovviamente accompagnata dai suoi fidi dobermann.

© Riproduzione Riservata.