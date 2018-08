Morgan, Asia Argento e X Factor 2018/ "Non mi sono proposto per prendere il suo posto"

Morgan, in un lungo post su Facebook, racconta la sua verità su Asia Argento e i rumors che lo vorrebbero al posto dell'ex compagna come giudice di X Factor 2018.

28 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Marco Castoldi Morgan

Non sarà Morgan il prescelto per sostituire Asia Argento dietro la cattedra dei giurati di X Factor 2018. Dopo lo scandalo che ha travolto l’attrice in seguito alle accuse dell’attore Jimmy Bennett, Asia Argento non sarà presente nei live del talent show di Sky. Accanto a Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Fedez, durante lo spettacolo dei live, non ci sarà Asia Argento che, invece, sarà presente nelle puntate dedicate alle audizioni che sono state già registrate durante l’estate. Tra i tanti nomi accostati ad X Factor 2018 è saltato fuori anche quello di Morgan che, in passato, ha ricoperto più volte il ruolo di giudice contribuendo al successo di molti artisti che, ancora oggi, cavalcano l’onda del successo come Marco Mengoni, Noemi e Lorenzo Fragola. Tuttavia, Marco Castoldi non ha alcuna intenzione di tornare a far parte del cast del talent show e, con un post su Facebook, ha smentito non solo la sua partecipazione, ma anche la sua candidatura come sostituto di Asia Argento. “Non mi sono proposto a X Factor per subentrare ad Asia nel ruolo del giurato. Non mi sento proprio a mio agio in quel contesto, anzi lo contesto, ‘sto contest! Non mi ha fatto bene l’averlo fatto, non ha fatto bene alla mia persona, ma la musica, che era ed è il vero patrimonio, è rimasta integra, mi sono dovuto impegnare ma l’ho salvata”, ha spiegato l’artista.

MORGAN E LE PAROLE SU ASIA ARGENTO

Morgan non ha alcuna intenzione di tornare ad X Factor 2018. La sua priorità resta la musica che, in questi anni, ha continuato a coltivare. Tornando indietro nel tempo, Marco Castoldi ricorda di essere stato assunto dalla Rai per la sua personalità esuberante e la sua grande conoscenza della musica. Con il tempo, però, molte cose sono cambiate ed oggi, Morgan sente che la televisione non è più il suo posto. Nel lungo post su Facebook, poi, Castoldi ha anche commentato la situazione che sta vivendo Asia Argento rivelando, però, di non sapere molto dell’argomento: “Non so nulla della situazione di Asia, a cui avevo fatto i miei migliori auguri, l’unico dato certo è che sul suo allontanamento non ci siano altro che dicerie alle quali io non presto orecchio, quindi lungi da me è l’idea di compiere una mossa infelice come quella che mi viene attribuita dagli articoli di stamani”. Morgan, poi, propone due nomi per sostituire la Argento: Red Ronnie («l’ho sempre pensato un giudice ideale») e Silvio Berlusconi («ma credo proprio che non se lo possano permettere»). Sky seguirà i consigli di Morgan?

