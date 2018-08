NADIA TOFFA / Mente sul tumore? Lei sbotta: "Mi vedrete presto e giudicherete voi stessi"

Nadia Toffa sbotta contro i sospetti di alcuni followers secondo i quali le sue condizioni di salute sarebbero ancora molto gravi. Contro di loro arriva un chiaro post su Instagram...

28 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Nadia Toffa

La lotta di Nadia Toffa contro la grave malattia che l'ha colpita lo scorso anno continua e la conduttrice non manca di condividere con i fans tutti i progressi che ha raggiunto negli ultimi tempi. Da qualche settimana, in particolare, risulta molto attiva nei social network, dove pubblica post divertenti nei quali appare in forma e soprattutto di buon umore. Proprio questo suo cambiamento ha insospettito alcuni followers che hanno espresso i propri dubbi sullo stato di salute della Toffa. A detta di tali dubbiose persone, la giornalista non starebbe bene come vuol far credere e proverebbe a fingere per depistare i suoi fan in merito alle sue reali condizioni di salute. Non solo: qualcuno sarebbe persino arrivato a fantasticare sulla possibilità che siano dei collaboratori a gestire i profili web di Nadia in quanto lei non sarebbe in grado di farlo. Tali parole non sono passate inosservate alla diretta interessata che ha deciso di intervenire in prima persona, mettendo a tacere quelle voci assolutamente assurde sulle sue condizioni.

NADIA TOFFA CONTRO ALCUNI FOLLOWERS

In risposta alle voci fantasiose e polemiche sulla sua solute, Nadia Toffa è intervenuta su Instagram sbottando duramente contro alcuni followers: "Ma la smettete di rompere con sta storia? Mi vedrete presto e giudicherete voi stessi. Eh? Avete rotto i quaglions". L'occasione in cui la Toffa apparirà presto in televisione sarà la nuova edizione de Le Iene, che partirà su Italia 1 a settembre e nella quale la conduttrice ricoprirà il ruolo che in passato aveva dovuto abbandonare a causa della lotta contro il cancro. Spazientita dalle voci fin troppo numerose riguardanti il peggioramento della malattia, la Toffa ha messo le cose in chiaro rispondendo anche ad altri messaggi di utenti dubbiosi: "No problem. Uno può pensarla come vuole. Ma perché dovrebbe essere qualcun altro a scrivere per me (i post, ndr)?" Parole che sembrano mettere a tacere una volta per tutti i sospetti che si sono diffusi negli ultimi giorni...

