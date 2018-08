OROSCOPO PAOLO FOX/ Previsioni oggi 28 agosto 2018: Toro in cerca di novità, gli altri segni?

Paolo Fox, oroscopo di oggi martedì 28 agosto 2018, previsioni segno per segno: il Toro è in cerca di grandi novità, Ariete giornate frenetiche, tutti gli altri segni zodiacali?

28 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 28 AGOSTO 2018

Come ogni giorno Paolo Fox ha tenuto anche oggi, martedì 28 agosto 2018, la sua rubrica sull'oroscopo ai microfoni di LatteMiele. Andiamo a vedere segno per segno cosa ha detto nel particolare. La Vergine in questo martedì deve fare il punto della situazione per il lavoro e per l’amore. Venerdì e poi sabato saranno giornate interessanti per la vita pratica. Nel lavoro c’è chi avrà una bella conferma. La Bilancia non deve sottovalutare ciò che capita questi giorni. Ma ci vuole attenzione a eventuali cali fisici che potrebbero derivare dal fatto che siete in tensione. Questo vale per chi sta facendo un progetto di lunga scadenza o per chi è indeciso tra due storie. Chi è sposato e non ha dubbi vuole fare grandi cose con il partner.

TORO VOGLIA DI NOVITÀ, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e ora soffermiamoci sui segni zodiacali che si possono considerare né carne né pesce. Il Toro ha voglia di fare cose nuove e se per quieto vivere o perché si ha paura di esporsi si devono fare sempre le stesse cose stare attenti perché tra settembre e ottobre potrebbe anche andare fuori di testa. I nuovi impegni del Cancro con Giove favorevole sono di prestigio ma Saturno opposto dice che le responsabilità sono tante. Sarebbe meglio cercare di evitare in questo momento di andare a prendere ulteriori impegni in grado di ridurre ancora di più la possibilità di vivere le cose con tranquillità. Chi ha l'opportunità di partire per rilassarsi dovrebbe farlo. In ogni caso il cuore dei Gemelli batte più forte, si deve solo fare attenzione alle persone che sono troppo lontane dalle ì esigenze. Venerdì e sabato si può risalire la china. Il momento è molto promettente anche per il lavoro.

ARIETE IN CRISI, TOP E FLOP

Ora è giunto il momento di andare ad analizzare da vicino quelli che sono i segni top e flop della giornata sempre seguendo l'oroscopo di Paolo Fox. Per l'Ariete queste sono giornate molto frenetiche soprattutto dal punto di vista sentimentale. Forse sarebbe meglio cercare di prendersi del tempo per sé stessi, evitando di vivere tutto con troppa carica emotiva. Il Cancro deve fare attenzione in una giornata che potrebbe portare a vivere una condizione nervosa difficile da contrastare. L'amore rimane un tabù difficile da sfatare. Qualcuno potrebbe aver detto stop con il rischio di ritrovarsi a vivere le cose con un po' troppa agitazione. C'è voglia di estraniarsi dal mondo e provare a trovare la scelta giusta da fare. Questo è un momento in cui le cose non stanno girando come si vorrebbe, ma con un po' di pazienza i risultati arrivano. Il Sagittario vive delle grandi emozioni e grazie delle buone idee può mettere a segno delle scelte in grado di cambiare il futuro e di offrire delle ottime soluzioni.

