PER POCHI DOLLARI ANCORA/ Su Iris il film con Giuliano Gemma (oggi, 28 agosto 2018)

Per pochi dollari ancora, il film in onda su Iris oggi, martedì 28 agosto 2018. Nel cast: Giuliano Gemma e Dan Vadis, alla regia Giorgio Ferroni. La trama del film nel dettaglio.

28 agosto 2018 Cinzia Costa

Il film western in seconda serata su Iris

NEL CAST ANCHE DAN VADIS

Per pochi dollari ancora è una pellicola western datata 1966 che andrà in onda su Iris oggi, martedì 28 agosto 2018 alle ore 23,10. Il film nato grazie ad una collaborazione congiunta di case di produzione spagnole, francese e italiane vede la regia di Giorgio Ferroni, il direttore dei lavori si è basato su un soggetto scritto a quattro mani da Augusto Finocchi e Massimiliano Del Grosso. La casa di produzione principale di questa bella pellicola è stata la Fida cinematografica, la stessa azienda ha curato la distribuzione nelle sale cinematografiche del bel Paese. La pellicola vista anche l'anzianità di produzione non è certo una prima televisiva, essa è stata più volte programmata all'interno dei palinsesti televisivi italiani ricevendo sempre un ottimo riscontro in termini di audience. Per pochi dollari ancora potrà essere rivisto su Iris nella seconda serata di oggi, martedì 28 agosto 2018 alle ore 23:10.

PER POCHI DOLLARI ANCORA, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

La pellicola si esplica alla fine della Guerra di Secessione americana. Qui nonostante la vittoria degli unionisti, alcuni sudisti non pensano minimamente di deporre le armi. Alcuni di essi si sono organizzati in bande, il loro scopo è quello di continuare la lotta e allo stesso tempo arricchirsi con le continue scorrerie in territorio americano. I soldati riescono a contrastare i malfattori, essi una volta catturati il più delle volte vengono condannati a morte mediante impiccagione. La cattura di un bandito porta però alla conoscenza di alcune informazioni belliche, per questo motivo l'uomo viene risparmiato. Le informazioni erano al corrente solamente di alcuni alti ufficiali nordisti, e gli alti papaveri dell'esercito hanno bisogno di sapere come esse siano giunti in mano al bandito. Il film continua tra molti colpi di scena, sparatorie all'ultima cartuccia e tanti spargimenti di sangue. Alla fine del film due ufficiali che fino a poco tempo prima erano negli eserciti contrapposti lavoreranno fianco a fianco per scoprire la talpa, una persona insospettabile che si accontentava di vendere i segreti militari...per pochi dollari ancora.

