Pippa Middleton è in Italia/ Foto incinta col pancione durante le vacanze in Toscana

I paparazzi e i settimanali avrebbero fatto carte false per avere la foto del pancione di Pippa Middleton che, alla fine, si è lasciata beccare all'Argentario da Chi

28 agosto 2018 Hedda Hopper

Pippa Middleton, Chi

L'abbiamo vista in abitini corti, in lungo per partecipare ad una serie di eventi e adesso? E' il settimanale Chi a mostrare ai suoi lettori il "vero volto" di Pippa Middleton che in vacanza in Italia forse pensava di essere al sicuro da occhi indiscreti. Così non è stato visto che i paparazzi di Chi sono riusciti a immortalarla in vacanza in Toscana o, meglio, alle prese con il meraviglioso mare dell'Argentario...in bikini. Lo scoop è proprio questo visto che il settimanale di Alfonso Signorini è riuscito in anteprima mondiale a pubblicare le foto del pancione della sorella di Kate Middleton. Proprio il numero in edicola domani saranno pubblicate le foto di Pippa Middleton in bikini con il pancione ritratta proprio sulle spiagge del meraviglioso mare dell'Argentario, in Toscana, con il marito, James Matthews.

LE VACANZE IN LOVE IN ITALIA

La storia tra i due va avanti a gonfie vele e sembra proprio che, ad un anno dal matrimonio i due sembrano innamoratissimi e molto affiatati. Pippa Middleton ha mostrato forme invidibiali tra un bacio e un abbraccio con il marito e questo è fuori da ogni dubbio visto che la sorella di Kate si tiene in forma nuotando e andando in bicicletta. Le foto di Pippa ritraggono un pancione al settimo mese di gravidanza e questo sicuramente spiega come lei e la sorella facciano ad avere un fisico sempre perfetto. Dopo gli scatti di Chi non ci rimane altro che cercare di capire come sarà il fisico di Pippa dopo il parto e se anche lei saprà fare infuriare e discutere le donne proprio come ha fatto la sorella Kate a poche ore dalla nascita dell'ultimo genito Louis?

© Riproduzione Riservata.