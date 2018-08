SFOOTING/ "I Testini Pigri": dimmi dove vedi il calcio in tv e ti dirò che marito-tifoso sei

La Serie A è tornata con uno spezzatino di partite dal sabato al lunedì. Sky, Dazn, Rai o emittenti locali? Per I COMICASTRI la scelta rivela molto. A partire da quale sia la moglie ideale

28 agosto 2018

In Groenlandia il campionato di calcio è già finito. La notizia vi lascia un po' freddini? C'era da aspettarselo. In effetti, lassù dura una sola settimana (non il freddo, ma il campionato), per la gioia delle donne groenlandesi, che così hanno a disposizione ben 51 week-end su 52 all'anno per farsi accompagnare all'Ikea dai propri mariti.

Unico strappo alla regola, a fine marzo, quando si è giocata una partita di calcetto molto speciale. Ecco cosa riportano le cronache: "I membri della nave Kv Svalbard si riuniscono e decidono di sfidarsi: Marina militare norvegese contro gli scienziati dell’Istituto nazionale di ricerca. A calcio, su un blocco di ghiaccio galleggiante, con tanto di tute colorate e scarponi. Durante la sfida alcune guardie armate sorvegliano l’area da un possibile attacco degli orsi polari”. Quel che i resoconti non dicono è il risultato finale: la partita è finita anzitempo, causa repentino e precoce scioglimento del blocco di ghiaccio dovuto all'effetto serra, o per una "zampata" in piena area di rigore? Non lo sapremo mai.

Quel che invece sappiamo è che è iniziato il campionato di Serie A. La novità è il grande spezzatino del calcio in tv: un anticipo alle 15, un altro alle 18 e uno alle 20.30 del sabato, una partita alle 12.30 della domenica, tre alle 3 p.m. (cioè alle 15), una alle 18 e una alle 20.30; infine, il posticipo del lunedì alle 20.30. Insomma, uno “spezzatino” che mette a dura prova (ben più che in Groenlandia...) i rapporti coniugali.

Ecco perché il campionato di calcio si presta benissimo a un "Testino pigro" (per soli uomini; le signore ci perdoneranno), per capire che tifosi siete (e dunque, come vi rapportate con le vostre mogli). Scendete in campo, allora, con noi.

I TESTINI PIGRI/4: DIMMI DOVE VEDI IL CALCIO IN TV E TI DIRÒ CHE MARITO-TIFOSO SEI

LA DOMANDA

Quest'anno avete deciso di seguire il campionato di calcio di Serie A su:

A) Sky

B) Dazn

C) Rai

D) Televisioni private locali

E) Capodistria

RISPOSTE E PROFILI

A) APPASSIONATI VORACI

Siete incurabilmente impallinati per il calcio. Tutto il calcio. Trasmettessero Pergolettese-Derthona, non ve la perdereste per nessun motivo al mondo. Il salotto di casa è il vostro regno: al posto del tappeto, avete un piccolo manto verde a mo' di rettangolo; il divano è una simil-panchina “modello Bernabeu”; sul soffitto non ci sono lampade, ma ai quattro angoli della stanza sono piazzati fari tipo “luci a San Siro”.

La vostra moglie ideale: una donna in carriera che quattro week-end su quattro è in viaggio per affari in giro per il mondo (e rientra solo il martedì mattina).

B) APPASSIONATI RUMINANTI

Il debutto di Dazn è stato complicato: tra ritardi, rallentamenti e fermi immagine le prime telecronache sono state un po' troppo... impallate. Pensate, ci sono ancora tifosi interisti che stanno finendo di vedere Sassuolo-Inter: pare siano arrivati al 42' del secondo tempo. Consolatevi: la pazienza è il vostro forte. Peccato che ogni partita potrebbe costarvi una cassetta di 12 birre, 4 chili di patatine con ketchup e tre pizze.

La vostra moglie ideale: una donna qualsiasi, purché ami telefonare ogni sabato sera alle sue amiche (e ogni chiamata varia dalle 3 alle 4 ore).

C) APPASSIONATI DI CALCIO ATARASSICI

Diciamo la verità: per carattere non siete, mai, davvero in palla. Per voi “Don Matteo”, il Tg di RaiTre, un documentario di “Sereno variabile” o “Novantesimo minuto” sono la stessa, identica cosa: l'importante è che la tv sia accesa, solo e rigorosamente sulla cara, vecchia Rai. Il massimo della frenesia lo raggiungere aspettando, sornioni, l'orario da sonnambuli in cui andrà in onda la “Domenica Sportiva”.

La vostra moglie ideale: una donna maniaca dell'ordine e della pulizia (e che alle 21.30 va rigorosamente a letto sopraffatta dalla stanchezza).

D) APPASSIONATI DI CALCIO PREISTORICI

Avete presente Fred Flintstone, il protagonista dei cartoni animati “Gli Antenati”, quello che gridava “Wilma dammi la clava!”? Il vostro habitat è il Bar Sport aperto H 24. Sintesi delle partite, highlights, immagini dei gol non vi acchiappano. Solo la moviola e le discussioni che scatena sono in grado di accendere e catalizzare la vostra attenzione. Guardate avidamente tutti i programmi delle emittenti locali dove commentatori e opinionisti si beccano come galli in un pollaio. E voi, da veri palloni gonfiati quali siete, accompagnate ogni frase, ogni parola, ogni giudizio, inveendo, imprecando, urlando.

La vostra moglie ideale: la pornostar Stormy Daniels (è già abituata alle maniere rudi di Donald Trump...)

E) APPASSIONATI DI CALCIO APPASSITI

Dite la verità: non avete le palle! Anni di matrimonio e di frequentazione di vostra suocera vi hanno infiacchito. L'unico pallido ricordo del calcio che vi è rimasto è, appunto, Capodistria, la vecchia tv che trasmetteva dalla ex Jugoslavia (oggi Koper è in Slovenia). Ebbene, sveglia!, non trasmette il calcio italiano. E non fateci credere che oggi preferite altre cose: il giardinaggio, i cineforum, il teatro giapponese...

La vostra moglie ideale: una fan della Curva Sud della squadra slovena del Maribor (e che vi costringa ad assistere in tv, con commento in sloveno e sottotitoli in croato, partite memorabili come Maribor-Nk Celje, Rudar Velenje-Gorica, Aluminij-Krsko, Olimpija Ljubljana-Triglav...).

