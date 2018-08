Stefano De Martino: Belen, Santiago e l'amore/ "Vivo bene da solo. Amo mio figlio più di ogni altra cosa"

Stefano De Martino torna a parlare di Belen Rodriguez rivelando la sua situazione sentimentale e dichiarando il suo grande amore per il figlio Santiago.

28 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Stefano De Martino

Stefano De Martino si confessa sulle pagine del settimanale Nuovo. Il ballerino napoletano torna a parlare di Belen Rodriguez e del figlio Santiago che, da quando è venuto al mondo, ha stravolto positivamente la sua vita. Sempre al centro del gossip per la sua amicizia con Gilda Ambrosio con cui ha trascorso l’estate tra Ibiza e Mykonos, Stefano De Martino si dichiara ancora single. Dopo aver bruciato le tappe diventando padre dopo pochi mesi dall’inizio della sua storia con Belen e convolando a nozze per poi separarsi dopo pochi anni, De Martino non è ancora pronto per tuffarsi in una nuova relazione. Con Gilda Ambrosio c’è solo un rapporto d’amicizia mentre con Belen Rodriguez non ci sarà nessun ritorno di fiamma. Dopo la separazione, i due sono riusciti a trovare un equilibrio per far crescere Santiago in un ambiente sereno e felice. “Siamo riusciti a trovare un giusto equilibrio da genitori separati. Lasciamo tutto così" – ha dichiarato ai microfoni del settimanale Nuovo – “Vivo bene da solo - aggiunge-. Quando non proverò fastidio ad avere una donna che gira per casa, vorrà dire che ho incontrato quella giusta. Nel frattempo ho capito che nella convivenza ci vuole tanta, ma tanta pazienza".

STEFANO DE MARTINO E L’AMORE PER IL FIGLIO SANTIAGO

In attesa di trovare nuovamente l’amore, Stefano De Martino è consapevole che quello più grande della sua vita resterà Santiago. Il piccolo è il grande regalo che il ballerino ha ricevuto dalla vita al punto che, per non perdersi nulla del suo percorso di crescita, ha deciso di rinunciare al ruolo di inviato dell’Isola dei Famosi. “L’amore passa, così come la passione. Quello vero esiste soltanto fra genitori e figli: amo mio figlio più di ogni altra cosa", ha spiegato De Martino. Il primo posto nel cuore del ballerino, dunque, sarà sempre occupato da Santiago. Stefano, però, non esclude di potersi nuovamente innamorare anche se, per il momento, non ha alcuna intenzione di sposarsi ancora. “Io - conclude - mi sono sposato per amore e con consapevolezza. Adesso, visto il fallimento, non mi risposerei: si può fare un passo così importante solo dopo tanti anni che due persone stanno insieme e il rapporto è ormai collaudato".

