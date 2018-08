THE GOOD DOCTOR/ Anticipazioni 28 agosto 2018: Melendez sotto inchiesta a causa di Shaun!

The Good Doctor, anticipazioni del 28 agosto 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Un caso complicato spinge Shaun a dubitare dell'imparzialità di Melendez.

The Good Doctor, in prima Tv assoluta su Rai 1

THE GOOD DOCTOR, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, martedì 28 agosto 2018, andranno in onda due nuovi episodi di The Good Doctor, in prima Tv assoluta. Saranno il 13° e il 14°, dal titolo "Sette motivi" e "Nei panni dell'altro". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Glassman (Richard Schiff) entra di prepotenza in casa di Lea (Paige Spara), convinto che Shaun (Freddie Highmore) si nasconda nel suo appartamento. Lo specializzando riesce a non farsi trovare. La ragazza propone poi a Shaun di andare a fare un giro fuori città per schiarirsi le idee sul suo futuro. Accetta così di darsi malato, ma evita di dirlo a Melendez (Nicholas Gonzalez). Quest'ultimo intanto si prepara ad un trapianto di reni su due gemelle siamesi. Sul tavolo operatorio, Jenny (Emily Hinkler) viene colpita tuttavia da un'emorragia interna, ma Melendez riesce a salvarle. L'intervento di separazione viene invece confermato per sei mesi dopo. Nel frattempo, Jared (Chuku Modu) si scusa con il collega che ha aggredito e gli chiede di sostenerlo con Andrews (Hill Harper) perché gli dia una seconda possibilità. Più tardi, Melendez confida a Claire (Antonia Thomas) la decisione di Jessica (Beau Garrett), aiutandolo così a trovare un modo per proseguire la relazione. Nello stesso momento, Shaun bacia Lea alla fine della loro giornata. La separazione delle gemelle viene invece anticipata, ma qualcosa va storto: Katie (Elizabeth Hinkler) e Jenny non si svegliano.



Dopo aver scoperto che Lea vuole trasferirsi altrove, Shaun decide di ritornare in ospedale e comunica a Glassman di volersi licenziare. Intanto, Jenny si risveglia prima della sorella, finita in coma. Il ritorno di Shaun si rivela provvidenziale anche per risolvere una complicazione al cuore di Jenny: l'applicazione dello stunt rivela che è ancora sotto sforzo. Shaun suggerisce quindi di usare Katie come donatrice per salvare la vita alla gemella. Più tardi, Glassman cerca di convincere Melendez ad opporsi al licenziamento di Shaun. Jessica invece cerca di ottenere il reintegro di Jared, dimostrando che in altri casi simili dei medici bianchi hanno ricevuto un trattamento migliore. Dopo un intervento sperimentale, Jenny e Katie vengono salvate entrambe, ma qualche ora dopo la prima finisce in coma. A fine turno, Jessica decide di parlare ancora con Melendez: non può accettare che rinunci a diventare padre per lei.

ANTICIPAZIONI DEL 28 AGOSTO 2018

EPISODIO 13 "SETTE MOTIVI" - Shaun si occupa di un paziente musulmano ed intuisce che sta mentendo riguardo alle sue ferite. Melendez fora in seguito uno dei bronchi dell'uomo durante l'intervento e viene messo sotto inchiesta, per via di alcune insinuazioni dello specializzando fra l'evento e quanto sta accadendo nella sua vita privata. Claire scopre invece assiste il dottor Lim per l'operazione di un uomo colpito da aneurisma, anche se la moglie rifiuta di accettare un nuovo intervento. Quando Shaun chiede a Glassman di essergli amico, il medico decide di rifiutare la sua richiesta solo per lasciargli il suo spazio. Il ragazzo tuttavia ne rimane turbato.

EPISODIO 14 "NEI PANNI DELL'ALTRO" - L'ospedale vive una competizione fra gli strutturati: Kalu dovrà assistere Lim, mentre Claire viene messa in coppia con Melendez e Reznick. In seguito, Claire e Jared si occupano di un paziente che soffre di disforia di genere e che si scontra con la specializzanda, quando questa afferma che ogni persona deve rispettare il proprio genere biologico. In seguito i due medici scoprono che Quinn è affetto da tumore e ossa fragili, dovuti all'assunzione di ormoni. Nel frattempo, Andrews e la Barnes si occupano di una specialista della fertilità che sta avendo diversi problemi con il concepimento. I due specializzandi si occupano inoltre di un altro paziente maschio, che è stato colpito da un battere che resiste ad ogni tipo di farmaco e causato dall'assunzione errata di diversi medicinali.

