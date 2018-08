THE RAVEN/ Su Rete 4 il film con John Cusack (oggi, 28 agosto 2018)

The Raven, il film horror in onda su Rete 4 oggi, martedì 28 agosto 2018. Nel cast: John Cusack e Alice Eve, alla regia James McTeigue. La trama del film nel dettaglio.

28 agosto 2018 Cinzia Costa

Il film horror in seconda serata su Rete 4

NEL CAST JOHN CUSACK

Il film The Raven va in onda su Rete 4 oggi, martedì 28 agosto 2018, alle ore 23,30. È una pellicola datata 2012 prodotta grazie a una collaborazione congiunta tra case di produzione Spagnole, Ungheresi e americane (Intrepid Pictures, FilmNation Entertainment e Galavis Film). La pellicola ascrivibile al genere dei film Horror con connotazioni drammatiche è stata ottimamente diretta da un vero maestro del genere James McTeigue e gode dell'interpretazione di attori del calibro di John Cusack e Alice Eve. Il film che è stato distribuito in Italia dalla Eagle Pictures ed è stato già visionato parecchie volte all'interno dei palinsesti televisivi del bel paese, esso andrà nuovamente in onda questa sera a prtire dalle ore 23.30 su Rete 4. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE RAVEN, LA TRAMA DEL FILM HORROR

La pellicola prende avvio da un omicidio avvenuto a Baltimora nella meta del 1800. Il fatto criminoso vede la morte di una donna e della giovane figlia, i cui corpi vengono ritrovati in una stanza le cui imposte risultano a prima vista inchiodate. I primi rilievi della polizia evidenziano però come le tavole sono in realtà bottoni. L'assassino ricorda da vicino una storia similare tratteggiata dallo scrittore Edgar Allan Poe in un suo romanzo. Poe viene ospitato su un giornale edito dal signor Maddux, e ha come estimatori il suo compositore tipografico Ivan Reynolds e la giovane Emily Hamilton, donna con la quale intrattiene una relazione sentimentale. Inizialmente del delitto viene incolpato direttamente Poe. Mentre lo scrittore viene interrogato un altro orrendo delitto avviene. Questa volta a trovare la morte è un rivale di Poe, Lord Fellow. Il nobile viene assassinato brutalmente, e viene ritrovato su un tavolo letteralmente segato in due. L'assassino sembra prendere passo passo ciò che sempre Poe aveva scritto in un altro suo romanzo, il pozzo e il pendolo. Lo scrittore allora pensa che l'assassino possa seguire quanto tratteggiato nell’ennesimo suo scritto, il romanzo verteva su un rapimento in un ballo in maschera, divertimento che il padre di Emily aveva in programma a tempo breve. Nonostante sia stato allertato un dispositivo di sicurezza che comprende la presenza della polizia, l'assassino riesce comunque a rapire la donna e a nasconderla sotto il pavimento. Le successive indagini dello scrittore lo portano ad individuare chi è l'assassino, egli non è altro che l'amico di sempre nonché estimatore di Pie, il tipografo Ivan. La caccia che ne consegue mette Poe dinanzi al mostro, con Ivan che chiede allo scrittore di auto avvelenarsi se vuole salvare Emily. Edgar non esita e anche se agonizzante mette la polizia sulla giusta strada per salvare l'amata. L'assassino riesce a fuggire in Francia, ma a Parigi viene scovato dal funzionario di polizia che si occupa dell'indagine e qui ucciso su una carrozza pubblica a colpi di rivoltella.

