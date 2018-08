Tekken/ Sul 20 il film basato sul famoso videogioco della Namco (oggi, 28 agosto 2018)

Su Canale 20 va in onda il film Tekken tratto dal famoso videogioco picchiaduro della Namco. Nel cast Kelly Overton, Cary-Hiroyuki Tagawa, Luke Goss e Marian Zapico. (oggi, 28 agosto 2018)

Tekken su Canale 20

NEL CAST LUKE GOSS

Il film Tekken andrà in onda sul canale 20 nella prima serata di oggi, martedì 28 agosto 2018. La pellicola d'azione risale a otto anni fa ed è diretta da Dwight H Little. Il soggetto si basa invece sul popolare videogioco picchiaduro della NAMCO. La sceneggiatura vede inoltre la collaborazione di Charles Stone II, mentre gli effetti speciali sono di Bob Trevino e dell'ex Ministro irlandese Jack Lynch. Il cast è guidato invece da Jon Foo e Ian Anthony Dale e sono presenti anche attori quali Kelly Overton, Cary-Hiroyuki Tagawa, Luke Goss, Marian Zapico, Gary Daniels, Tamlyn Tomita, Lateef Crowder, Mircea Monroe, Anton Kasaboc e Nathan Jones.

LA TRAMA DEL FILM

Tekken trasporta il telespettatore fino all'anno 2039, subito dopo la distruzione della civiltà attuale a causa di una Guerra Mondiale. I governi cadono e salgono al potere le aziende, fra cui anche la potente Tekken guidata da Haihachi Mishima. Per tenere sotto controllo la popolazione, l'azienda decide di dare il via ad una competizione, la Iron Fist, che permetta ai guerrieri più promettenti di ottenere popolarità e ricchezze. Fra i partecipanti c'è anche Jin, un lottatore che vuole vendicare la morte della madre, uccisa da Heihachi. Dopo aver sconfitto Marshall Law per ottenere un posto nel torneo, Jin decide di incaricare Steve Fox di fargli da supervisore. In seguito conosce la bella Christie e se ne innamora perdutamente, per poi vincere il primo incontro contro Miguel. Intanto, Kazuya scopre che Jin è in realtà suo figlio: il rampollo di Heihachi teme così che possa prendere il suo posto alla guida dell'impero del padre. Grazie all'intervento di Christie, Jin riesce però a salvarsi dall'agguato dei sicari di Kazuya e prosegue con il torneo. Prima che il giovane combatta con Yoshimitsu, il regolamento viene tuttavia cambiato da Heihachi. Il leader decide infatti di aggiungere un altro incontro alla finale, ma Kazuya fa arrestare il padre e i lottatori per spingere Jin verso la morte sul ring.

