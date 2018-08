Temptation Island Vip/ Anticipazioni: prime immagini dalla Sardegna, nomi del cast ed i “no” famosi

Temptation Island Vip, ecco le ultime anticipazioni del reality show con Simona Ventura: prime immagini dalla Sardegna, nomi del cast ed i “no” famosi.

28 agosto 2018 Valentina Gambino

Temptation Island Vip, prime immagini dalla Sardegna

Proprio in questi giorni sono iniziate le attesissime riprese della prima stagione di Temptation Island Vip. Il programma condotto da Simona Ventura, ancora non possiede una data di partenza ufficiale. Sul web – addirittura – si vocifera che l’inizio possa essere spostato anche per i primi giorni di ottobre. Nel frattempo, si è iniziato a registrare tutto ciò che accadrà in questi 21 giorni di separazione celebre. All'Is Molus Relais, a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari, hanno fatto il loro attracco tutta la troupe, la conduttrice ed i 24 concorrenti. Sei sono le coppie che metteranno alla prova la propria relazione d’amore alle prese con dodici tentatori single che non vedono l’ora di creare dinamiche bollenti. Proprio in questi giorni, sono anche incominciate a circolare le prime immagini che vedono in protagonisti in “campo” con i primi particolari sviluppi. Circa tre settimane di tempo basteranno per scoprire quali sono le reali intenzioni dei protagonisti?

Dalle prime immagini delle registrazioni, notiamo Simona Ventura al trucco, l'acqua cristallina del celestiale paesaggio sardo e i concorrenti in spiaggia ancora imbacuccati nel momento di inizio delle riprese. Tutto ciò ha creato notevole suspense in attesa del debutto televisivo. Durante la prima stagione di Temptation Island Vip, vedremo mettersi in gioco: Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, Valeria Marini e Patrick Baldassarri, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, Fabio Esposito e Marcella Esposito. Tra i tentatori invece, Nicolò Ferrari, Nicolò Raniolo, Davide Rossi, Andrea Cerioli, Pierpaolo Pretelli, Francesco Chiofalo, Erijona Sulejmani e –forse - Francesca Cipriani. Manuel Vallicella e Lidia Vella, attraverso il famoso giochino di Instagram “Fammi una domanda”, hanno confermato le indiscrezioni che li volevano a bordo dichiarando di avere rifiutato la proposta di mettersi in discussione in questo modo.

