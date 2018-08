UNA MADRE NON PROPRIO PERFETTA/ Su Rai 2 il film con Helen Rachel Slater (oggi, 28 agosto 2018)

Una madre non proprio ... perfetta, il film in onda su Rai 2 oggi, martedì 28 agosto 2018. Nel cast: Helen Rachel Slater e Patrick Fabian, alla regia Richard Gabai. Il dettaglio della trama.

28 agosto 2018 Cinzia Costa

il film drammatico nel primo pomeriggio di rai 2

NEL CAST PATRICK FABIAN

Una madre non proprio ... perfetta, il film in onda su Rai 2 oggi, martedì 28 agosto 2018 alle ore 14,00. Una pellicola nella quale si affronta la degenerazione parentale di una madre affetta da una grave sindrome, la sindrome di Münchhausen per procura (comunemente definita MSP, Munchausen syndrome by proxy), una rara ma non del tutto inusuale malattia nella quale, per attirare l'attenzione su di se, un genitore, in questo film una madre, provoca danni fisici di lieve o grave entità ad un proprio caro, solitamente un figlio. La produzione di questo thriller americano ha investito molta credibilità trattando una sceneggiatura attenta a non scadere nel patetico o in riferimenti medici non adeguati a spiegare bene il fenomeno psicologico. Regista della pellicola è il navigato cineasta Richard Gabai, un direttore di scena che da molti anni riceve le attenzioni di case produttrici specializzate in prodotti dedicati alla televisione. Nel cast di 'Una madre non proprio ... perfetta', la protagonista è Helen Rachel Slater, attrice e cantautrice folk americana, un passato sul grande schemro negli anni '80 con pellicole degne di nota come 'Supergirl - La ragazza d'acciaio' del 1984 o 'Il segreto del mio successo' al fianco di Michael J. Fox. Era il 1987, poi tanta televisione sotto forma di film per il piccolo schermo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UNA MADRE NON PROPRIO PERFETTA, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Jillian e Melanie sono grandi amiche, nel pieno dell'età della ribellione 'teen', hanno entrambe diciassette anni, la prima non ha di certo una fedina penale perfettamente pulita, la seconda soffre di disturbi legati all'ansia dovuta alla situazione famigliare particolare di cui Jillian non sospetta affatto. Melanie ha grossi problemi di salute, è malata terminale e Jillian a lei è talmente legata che, in seguito all'ennesimo arresto per piccola criminalità, la famiglia di Melanie ottiene l'affido con grande gioia della ragazza, di entrambe. Melanie sa di morire e prima di esalare l'ultimo respiro chiede all'amica di proteggere con ogni mezzo Hillary, la sorellina, temendo che ciò che successe a lei in passato possa accadere anche all'amata sorella minore. Jillian non sospetta di nulla e non sa nulla delle motivazioni espresse caldamente dall'amica ma, già nei primi giorni successivi al funerale, inizia a notare piccoli dettagli sintomo di una situazione perniciosa e innaturale. Improvvisamente anche la piccola Hillary inizia a mostrare sintomi legati ad una patologia di cui non si capiscono le motivazioni. Jillian trova nella casa alcune siringhe e le porta, per essere analizzate meticolosamente, ad un amico analista di laboratorio. Il verdetto è inderogabile, le siringhe contengono un cocktail di morfina e ricina, mortale, soprattutto la seconda, una proteina causa di morte cellulare. La morte nasce tra le pareti domestiche e, nonostante la madre di Hillary sia abile a mascherare la propria sindrome, Jillian sospetta l'inverosimile, la madre è causa della morte di Melanie e Hillary farà la stessa fine se la ragazza non porrà uno stop.

