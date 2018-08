UNA VITA/ Anticipazioni 28 agosto: alleanza di sangue tra Cayetana e Ursula

Una Vita, anticipazioni 28 agosto 2018: Cayetana torna ad Acacias 38 e rivela a Fabiana la verità su Ursula mentre Mauro e Felipe continuano ad indagare.

28 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Una Vita

Non smettono di stupire il pubblico le vicende degli inquilini di Acacias 38, il quartiere spagnolo di Madrid in cui sono ambientate le vicende dei protagonisti della soap opera “Una Vita”. Puntata dopo puntata, i telespettatori di canale 5 restano spiazzati di fronte agli innumerevoli colpi di scena. Protagonista degli episodi attualmente in onda è Cayetana, la dark lady di Acacias 38 che riesce sempre a trovare il modo di farla franca. Cosa accadrà, dunque, nella puntata in onda oggi, martedì 28 agosto? In attesa di scoprire tutte le anticipazioni, facciamo il punto della situazione. Dopo aver ucciso Tirso, Cayetana ha nelle proprie mani la vita di Ursula, l’unica che potrebbe realmente incastrarla. Con l’aiuto di Fabiana, la Sotelo Ruz ha portato via la sua ex domestica obbligando la madre a non raccontare nulla. Mauro e Felipe, però, continuano ad indagare su di lei sperando di trovare le prove per arrestarla. Teresa, nel frattempo, dopo aver tentato di togliersi la vita, sta lentamente ritrovando la sua serenità soprattutto grazie al sostegno di Celia. Chi, invece, è sempre più disperato è Simon, deciso a tutto pur di scoprire la verità su Elvira. Ramon, invece, geloso di Trini, cerca l’aiuto di Liberto per apparire più giovane mentre Lolita è costretta a soddisfare i capricci di Donna Rosina, ospite di Celia.

IL PATTO TRA CAYETANA E URSULA

Dopo aver nascosto, con l’aiuto di Fabiana, Ursula in un casolare, Cayetana torna a casa e, come se nulla fosse, chiede a Mauro, Felipe e al commissario Mendez, il motivo della loro presenza in casa sua in sua assenza. Di fronte alle accuse di Mauro e Felipe che hanno rinvenuto le tracce di un sequestro, la Sotelo Ruz nega ogni responsabilità e ipotizza che qualcuno possa essersi introdotto in casa sua durante la sua assenza. In un flashback, Cayetana e Fabiana nascondono Ursula. La Sotelo Ruz, poi, ordina alla madre di andarsene per potersi occupare da sola della sua ex domestica. Tornata a casa, in preda ai sensi di colpa, Fabiana chiede a Cayetana di raccontarle la verità su Ursula. La Sotelo Ruz fa così capire alla madre di non essere riuscita ad uccidere Ursula e di aver stretto con quest’ultima un’alleanza. Dopo la denuncia del colonnello Valverde, Simon riesce ad evitare il carcere e ad ottenere gli arresti domiciliari. Victor, nel frattempo rimandare il pagamento dell’anticipo a Calatrava scatenando l’ira di Maria Luisa. Ramon, invece, nel tentativo di apparire più giovane, si rende ridicolo davanti agli occhi di Trini e Benito mentre Celia resta sconvolta quando sorprende Rosina e Liberto in teneri atteggiamenti a casa sua.

