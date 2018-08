Uomini e Donne/ Anticipazioni: Tina prende in giro Gemma, l’avvistamento (Trono Over)

Uomini e Donne, ecco tutte le ultime anticipazioni in attesa della prima registrazione, Tina Cipollari prende in giro Gemma Galgani, l’avvistamento.

28 agosto 2018 Valentina Gambino

Uomini e Donne Over

C’è grandissima attesa per il ritorno in pista delle dame ed i cavalieri del trono over di Uomini e Donne. Tra pochissimi giorni, Maria De Filippi e la sua corte televisiva, torneranno in studio per registrare le nuove dinamiche del programma, partendo dal trono giovane. Successivamente, arriverà anche la parentesi senior tanto amata dal pubblico, specie per merito di Gemma Galgani e Giorgio Manetti che hanno fatto sognare gli estimatori del programma in onda dal lunedì al venerdì sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Di recente, il cavaliere toscano è stato anche intervistato tra le pagine del settimanale del programma. Il fiorentino ha confessato di amare viaggiare e, proprio durante le sue trasferte oltreoceano, ha avuto modo di incontrare le donne più importanti della sua vita. “La realizzazione personale per una donna americana è più forte di qualsiasi altra cosa e non deve essere mai contrastata, neanche da un ipotetico marito” – afferma il cavaliere. Poi ha confessato anche quale sia stata la storia più importante della sua vita: “Dell’amore consapevole mi ricordo di una ragazza conosciuta nell’estate dell’ottantaquattro a San Francisco” – per poi aggiungere – “Una storia importante, durata qualche anno e poi finita perché io, in quel periodo, viaggiavo molto”.

Tina ancora contro Gemma? Le prime anticipazioni over

Uomini e Donne ritornerà ufficialmente in onda il prossimo 10 settembre. Nell’attesa di rivedere i protagonisti indiscussi del programma, il blog News U&D proprio alcune ore fa ha pubblicato una fotografia molto interessante che immortala Tina Cipollari e Gianni Sperti su una spiaggia in provincia di Roma alle prese con la registrazione di quello che sembrerebbe proprio essere uno sketch che prende in giro proprio Gemma Galgani. La protagonista indiscussa del trono over, ha avuto modo di far parlare di sé anche per una piccola “particina” durante Temptation Island, sbarcando in Sardegna per consolare l’amica Ida. A quanto pare, proprio Tina e Gianni avrebbero ricreato quell’incontro televisivo tra le due, prendendosi gioco della dama torinese. Ad interpretare Gemma c’è – naturalmente – la “nemica” Tina mentre il buon Gianni interpreta la parte della Platano. A questo punto, non ci rimane altro che attendere l’inizio della nuova stagione per potere vedere questo divertente siparietto trash.

