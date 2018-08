Uomini e Donne/ Anticipazioni: salta trono gay? Prime ipotesi in attesa della registrazione (Trono Classico)

Uomini e Donne, ecco le ultime anticipazioni in vista della prima registrazione del trono classico: salta trono gay dopo i "fallimenti" dei primi due tronisti? Le novità.

28 agosto 2018 Valentina Gambino

Uomini e Donne, salta il trono gay?

Lunedì 10 settembre 2018 si riapriranno le porte della nuova attesissima stagione del trono classico di Uomini e Donne. Il famoso programma ideato e condotto da Maria De Filippi, vedrà ritornare le dame ed i cavalieri per quanto riguarda il trono over ed i giovani in cerca d’amore per le dinamiche giovani. Mentre si ipotizzano i nomi dei primi tronisti di questa nuova parte della trasmissione dedicata ai sentimenti, confermatissimi al loro posto: Mario Serpa, Gianni Sperti e Tina Cipollari. Nonostante per l’ex vamp si siano ipotizzati degli abbandoni improvvisi, la bionda ha avuto modo di smentire in più di una occasione. Tra pochissimo invece, verranno proprio rivelati i nuovi volti che siederanno sulla mitica poltrona rossa del programma in onda su Canale 5. Ed infatti, venerdì 31 agosto dovrebbe essere registrata la prima puntata del trono classico. Durante quella occasione, scopriremo se la redazione ha voluto pescare da Temptation Island come è successo lo scorso anno. Dalle prime anticipazioni però, non giungono notizie positive riguardo il trono gay tanto amato dal pubblico.

Ed infatti, secondo ciò che riporta Trash Italiano, pare che durante la prima fase di Uomini e Donne, non ci sarà spazio per nessun trono gay. Durante le ultime due edizioni, Maria De Filippi ha dato spazio prima a Claudio Sona e poi ad Alex Migliorini. Dopo la dura batosta del primo “esperimento”, si è scelto un ragazzo molto più pacato e meno arrivista per cercare di riportare l’attenzione sulla ricerca dell’amore. Peccato che, visti gli ultimi presupposti, anche le cose tra Alex e il suo ex fidanzato non siano andate esattamente bene. Attualmente però, non è chiaro se il trono verrà rimandato per mancanza di volti interessanti o di contro, semplicemente spostato durante la seconda parte che si aprirà nel 2019. Sicuramente la trasmissione, con le dinamiche di Claudio Sona e le numerose bugie ai danni dell’ex fidanzato Mario Serpa, non ha fatto una bella figura. Staremo a vedere come andrà la prossima volta e se ci sarà ancora il terzo trono gay della storia del programma.

