VANESSA GRAVINA/ "Non sono quella della fiction: io l'amore l'ho trovato" (Il Paradiso delle Signore)

Vanessa Gravina racconta il suo amore passando per la fiction. Soap, anzi: Il Paradiso delle Signore ha già cambiato formato (e nel cast c'è anche lei).

28 agosto 2018 Rossella Pastore

Vanessa Gravina ne Il Paradiso delle Signore

Vanessa Gravina è la "cattiva" de Il Paradiso delle Signore, la fiction di Rai 1 che cambia formato e diventa soap. Il Paradiso andrà in onda dal lunedì al venerdi subito dopo il telegiornale delle 13.30. Vanessa è Adelaide, una nobildonna severa e manipolatrice pronta a tutto pur di mantenere il suo prestigio. Nell'intervista a Di più, l'attrice parla con entusiasmo del nuovo progetto: "Non vedo l'ora che il pubblico possa vederlo, perché è di altissima qualità, con attori eccezionali". Vanessa ha iniziato a recitare da giovane. Oggi ha 44 anni, ed è la sua prima soap. "Le riprese sono iniziate quest'estate, da poche settimane, ma sono già molto legata al mio personaggio. Non solo è cattiva: è una donna con molte sfaccettature". In fondo nasconde la sua fragilità: "Si porta dentro una ferita che la condiziona in tutto: la scomparsa della sorella Margherita, la "prescelta" di Umberto, l'uomo che entrambe amavano".

VITA PRIVATA

È un triangolo mancato: "Adelaide è innamorata dell'ex cognato, vive con lui, cresce i suoi figli. Sembrano quasi una coppia sposata, ma il loro è un matrimonio bianco, non consumato, e lei ne soffre". Il personaggio di Adelaide è alquanto diverso da lei. Vanessa, infatti, ha già trovato l'uomo della sua vita: "Mio marito Domenico. Ho dovuto attendere molto, ma a un certo punto è arrivato. Ogni giorno mi dismostra quanto è speciale. Pensi che, quando ho ottenuto il ruolo, gli ho detto che durante l'estate non avrei avuto vacanze. L'ho pregato di partire senza di me, se lo sarebbe meritato, ma non ne ha voluto sapere. Ha detto che se stava al mare senza di me era come se il mare non ci fosse".

