Zoe Cristofoli è la nuova fiamma di Fabrizio Corona/ "Non sarò io a salvarlo, deve cambiare da solo"

28 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Zoe Cristofoli esce allo scoperto e parla per la prima volta della frequentazione con Fabrizio Corona. 22 anni, bellissima, modella e influencer e con più di 260 mila follower, Zoe Cristofoli è salita alla ribalta per la storia che sta vivendo con l’ex re dei paparazzi. Dopo la fine dell’importante relazione con Silvia Provvedi, Corona si sta consolando tra le braccia di Zoe. Finora, però, i diretti interessati non avevano mai ammesso la storia, almeno fino ad oggi. Ai microfoni del Corriere della Sera, infatti, la nuova fiamma di Corona parla per la prima volta del sentimento che prova per l’ex marito di Nina Moric. “Non pensavo che avrei mai fatto una cosa del genere - racconta - Fabrizio era una persona che non mi interessava. Mi sembrava il bello e dannato, il bad boy. A giugno, durante Pitti Uomo a Firenze l'ho conosciuto... Lo osservavo con curiosità. Stavo facendo il mio lavoro, lui il suo. Finita lì. Poi c'è stato un momento in cui ci siamo guardati. Quell'attimo mi è rimasto e mi sono chiesta perché mi avesse guardato in quel modo, poi per un mese non ci siamo più visti né sentiti. Fino a luglio" – racconta Zoe che, sulla situazione di Corona, spiega – “Non sarò io a salvarlo, deve cambiare da solo".

ZOE CRISTOFOLI E FABRIZIO CORONA, NESSUNA STORIA UFFICIALE

Quella che c’è tra Zoe Cristofoli e Fabrizio Corona non può essere ancora definita una vera storia d’amore. La 22enne, infatti, al Corriere, spiega che con l’ex re dei paparazzi sta vivendo una conoscenza aggiungendo, però, di non essere la sua fidanzata. “Tutto è cominciato all'improvviso in questi ultimi giorni. Ci diciamo tutto, parliamo per ore" – aggiunge Zoe che poi rivela le cose che accomunano a Corona - "Il modo di vivere la vita, non è pericoloso, è solo diverso da come è visto". Accanto alla Cristofoli, dunque, Corona sta vivendo un periodo diverso. Conclusa da poco la storia con Silvia Provvedi, l’ex marito di Nina Moric si sta dedicando soprattutto al figlio Carlos, ma con Zoe la conoscenza potrebbe continuare anche se, la giovane modella spera che cambi: “Su tante cose. Altri ci hanno provato senza riuscirci, ma io non sono gli altri. Non sono qui per salvarlo, si deve salvare da solo. Lo merita. Deve essere lui a prendere le cose belle e a non buttarle via".

