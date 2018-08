ANNA FOGLIETTA/ "Un giorno all'improvviso" al Festival del Cinema di Venezia: "Il mio personaggio? Fortissimo"

Anna Foglietta interpreta il ruolo di una donna affetta da narcisismo patologico nel film "Un giorno all'improvviso" alla Mostra del Cinema di Venezia.

29 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Anna Foglietta

Anna Foglietta sbarca alla Mostra del Cinema di Venezia con un ruolo intenso e drammatico, destinato a lasciare il segno. L'attrice romana, 39 anni, è la protagonista di "Un giorno all'improvviso", film in cui veste i panni di una madre amorevole, disturbata da narcisismo patologico ma che nonostante tutto, ha con il figlio 17enne un rapporto viscerale. E ad aggiungere ulteriore difficoltà ad un ruolo tanto complesso arriva anche la recitazione in dialetto napoletano, che conferisce al personaggio una carica umana ricca di emozioni. Fin dall'inizio, l'attrice si è fatta conquistare dal ruolo proposto, come confermato nell'intervista rilasciata a Il Messaggero: "D'Emilio mi aveva offerto il film tre anni fa. Ho accettato convinta: il mio personaggio è fortissimo, affetto da una patologia che non comporta picchi emotivi ma è fatta di sfumature. E la sua storia ha una valenza politica".

IL FILM RAPPRESENTA LA VOGLIA DI RISCATTO

Come confermato da Anna Foglietta a Il Messaggero, il film "Un giorno all'improvviso" rappresenta la voglia di riscatto di un adolescente nato in una zona di degrado, dove le istituzioni sono completamente assenti. Per questo è impossibile non notare la valenza politica e sociale dello stesso, aspetto che soddisfa pienamente l'attrice romana: "Ho voglia di interpretare, alternandoli alle commedie, i film radicati nella realtà sociale. Danno un senso al mio mestiere, permettendomi di parlare dei disagi e delle ingiustizie". Il desiderio di aitare i bisognosi è da sempre al centro dei pensieri della Foglieta, che già presiede la onlus "Every child is my child", destinata ad aiutare i bambini siriani. Un'organizzazione che in questo momento ha avviato tre progetti al confine tra Siria e Turchia ovvero la costruzione di una scuola, la distribuzione di pane e un centro di formazione professionale.

L'OPINIONE SULLO SCANDALO MOLESTIE

L'intervista de Il Messaggero è stata anche l'occasione per Anna Foglietta di esprimersi nei confronti dello scandalo molestie e delle recenti accuse nei confronti di Asia Argento. In merito a quest'ultima, ammette di avere sospeso il giudizio: "All'inizio sono stata solidale con lei, alla luce degli ultimi fatti ho sospeso il giudizio. E resto convinta che gli abusi termineranno quando le donne impareranno ad educare i figli maschi a rispettare l'altro sesso. È una guerra culturale, tocca a noi iniziare a portarla avanti". Anna Foglietta ammette comunque di non essersi mai trovata davanti a situazioni pericolose in passato grazie al suo carattere forte. Non solo non ha mai subito molestie, ma gli uomini si sono sempre tenuti a distanza. Purtroppo, però, a suo dire non tutte le altre donne hanno la stessa fortuna e il sesso maschile è molto abile ad approfittare della fragilità femminile.

