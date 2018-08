ANNA LOU CASTOLDI DENUNCIATA DALL'ATAC / La figlia di Morgan e Asia Argento aveva imbrattato un bus a Roma

Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, è stata denunciata dall'Atac per avere imbrattato un autobus e essersi poi vantata attraverso i social network.

29 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Anna Lou Castoldi

La famiglia di Asia Argento e Morgan continua a fare notizia, ma questa volta non sono le accuse di molestie contro l'attrice ad essere oggetto di cronaca. Torna alla ribalta, infatti, il gesto di Anna Lou Castoldi, figlia della coppia, che qualche settimana aveva imbrattato un bus a Roma, salvo poi vantarsi della propria azione attraverso i social network. Ne era conseguito un lungo strascico di polemiche e l'Atac aveva annunciato di voler effettuare delle indagini per avere la certezza dei colpevoli di tale azione. La ragazzina, a distanza di qualche ora, si era scusata per quanto fatto, nella speranza di porre fine alle polemiche ed evitare eventuali conseguenze per il suo atto vandalico. Ma, a quanto pare, le sue parole non sono bastate per evitare una denuncia da parte della società di trasporti della Capitale, come riporta un articolo di oggi pubblicato dal quotidiano Il Messaggero.

ANNA LOU CASTOLDI DENUNCIATA

Le conseguenze per l'atto vandalico commesso da Anna Lou Castoldi non sono tardate ad arrivare. La conferma è arrivata dal quotidiano Il Messaggero, secondo il quale l'Atac ha deciso di denunciare l'estrosa diciassettenne. Secondo quanto riporta il giornale, la figlia di Asia Argento e Morgan dovrà rispondere all'accusa di avere imbrattato un autobus a Roma e di essersene poi vantata attraverso il proprio profilo Instagram. La società di trasporti ha, infatti, mandato l'esposto in Procura qualche giorno fa e ora la giovane Castoldi rischia una pena pecunaria intorno ai 1000 euro. Resta il fatto che, oltre alla multa in sé, la ragazzina ne è uscita con una gran brutta figura che l'ha portata a scomparire dai social network, oscurando anche i messaggi ricevuti nelle ultime settimane su Instagram. Il suo ultimo post, infatti, risale allo scorso 19 agosto. Dovremo attendere una nuova dichiarazione dalla giovane per salvare il salvabile?

