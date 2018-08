ANTONELLO VENDITTI/ 40 anni di carriera, i concerti: date e ospiti (Techetechetè)

Nella puntata in onda del programma televisivo Techetechetè Antonello Venditti, voce ufficiale di Roma grazie alle sue tante canzoni dedicate alla capitale italiana

29 agosto 2018 Paolo Vites

Voce ufficiale della Roma, la squadra di calcio, ma anche voce dell’intera capitale, che ha cantato stupendamente in tante canzoni, Antonello Venditti è il più popolare e amato cantautore romano da lungo tempo. Una carriera cominciata discograficamente insieme all’amico Francesco De Gregori nel lontano 1972, incidendo un disco in coppia, Theorius Campus, ma soprattutto sulle assi del palcoscenico del piccolo Folk Club di Trastevere, dove i due e tanti altri, ad esempio Riccardo Cocciante, cominciarono giovanissimi la loro carriera. A differenza dell’amico, almeno negli anni 70, Venditti è sempre stato politicamente impegnato, cantando in modo originale le storie dei tanti ragazzi che vissero il 68, ad esempio nella bellissima Compagno di scuola, e gli anni 70 con il disco di cui si celebrano proprio quest’anno i 40 anni, Sotto il segno dei pesci, ritratto di una generazione che vide i suoi ideali sfumare.

40 ANNI DI CARRIERA: DATE DEI CONCERTI E OSPITI

Proprio per questo anniversario, Antonello Venditti si esibirà il prossimo autunno con alcuni concerti in cui presenterà il disco per intero, con ospite speciale Francesco De Gregori durante l’esibizione prevista a Roma il 23 dicembre prossimo. Il grande successo di massa Venditti lo coglie nel 1975 con il disco Lilly, epocale ritratto di quel periodo storico che contiene anche una altra dedica alla sua città, Attila e la stella, che parla di quando il re degli Unni venne fermato dal papa rinunciando a devastare la città. Ma certamente le canzoni dedicate a Roma che tutti ricordano sono soprattutto Roma capoccia, nel disco con De Gregori, e Grazie Roma, diventata negli anni l’inno dei tifosi della squadra giallorossa.





