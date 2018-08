Alessia Marcuzzi, una sirena a Formentera/ Passione con il marito Paolo in attesa delle Iene

Alessia Marcuzzi bellissima a Formentera si lascia andare alla passione con il marito Paolo Calabresi in attesa del ritorno alla Iene di cui sarà conduttrice.

29 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi

Alessia Marcuzzi si gode gli ultimi giorni delle vacanze. La bellissima conduttrice sfoggia un fisico mozzafiato sulle spiagge di Formentera dove, come mostra in esclusiva il settimanale Chi, si è lasciata andare alla passione con il marito Paolo Calabresi di cui è sempre più innamorata. Come due adolescenti, la Marcuzzi e la sua dolce metà si baciano in mezzo al mare e si stringono forte per sentire più vicino il cuore dell’altro. Quello tra la conduttrice e Paolo Calabresi è un amore vero e solido che diventa ogni giorno più importante. Nonostante abbia avuto altre storie come quella con Simone Inzaghi, padre di Tommaso, e con Francesco Facchinetti, padre di Mia, Alessia Marcuzzi ha deciso di pronunciare il fatidico sì solo con Paolo Calabresi. Serena accanto al marito, Alessia Marcuzzi si diverte in compagnia di pochi amici e della famiglia con cui ha trascorso l’estate in attesa del ritorno in tv.

ALESSIA MARCUZZI E IL RITORNO ALLE IENE

L’annuncio ufficiale non c’è ancora, ma è sempre più probabile che a condurre la nuova edizione de Le Iene show, dopo l’addio di Ilary Blasi, sia Alessia Marcuzzi che, in passato, ha già condotto il programma più irriverente della televisione italiana. Tuttavia, pare che Mediaset non abbia ancora deciso e che la conduttrice che tornerà al timone anche dell’Isola dei Famosi, non abbia ancora ricevuto una comunicazione ufficiale. “Alessia Marcuzzi, data dai media e blog come la nuova conduttrice de ‘Le Iene’ al posto di Ilary Blasi, accanto a Nicola Savino (che prende il posto di Teo Mammuccari), al momento non ha ricevuto alcuna comunicazione”, si legge nella rubrica Chicche di gossip nel numero del settimanale Chi in edicola.

© Riproduzione Riservata.