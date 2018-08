Annabelle/ Su Italia 1 il film spin-off di “L'evocazione - The Conjuring” (oggi, 29 agosto 2018)

Su Italia 1 va in onda il film Annabelle considerato lo spin-off di L'evocazione - The Conjuring. Nel cast troviamo Annabelle Wallis, Ward Horton, Alfre Woodard ed Eric Ladin.

29 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Annabelle su Italia 1

NEL CAST ANNABELLE WALLIS

Mercoledì 29 agosto 2018 su Italia 1 è in programmazione per la seconda serata, a partire dalle ore 23:55, il film horror Annabelle (2014). La regia è di John R. Leonetti e la sceneggiatura si basa su alcuni fatti che sarebbero realmente accaduti, almeno in base ai racconti della coppia di demonologi formata da Ed e Lorraine Warren. Annabelle è considerato uno spin-off, ovvero un film che trae ispirazione da un altro, di L'evocazione - The Conjuring (2013). Costato appena 6,5 milioni di dollari, ne incassò oltre 250 milioni. Il cast è formato da Annabelle Wallis (Mia Gordon), Ward Horton (John Gordon), Alfre Woodard (Evelyn) e Eric Ladin (il detective Clarkin). Negli USA il film è stato vietato ai minori di 18 anni, in Italia ai minori di 14 anni. Annabelle fu candidato ad un Empire Award, un MTV Movie Award e ad un Saturn Award.

ANNABELLE, LA TRAMA DEL FILM

John e Mia sono una giovane coppia in attesa del loro primo figlio. Mia ha la passione delle bambole, che colleziona, e un giorno suo marito le regala una bambola speciale, Annabelle, che Mia colloca subito nella cameretta che sarà del nascituro. Mentre però la gravidanza procede, nella casa dei vicini dei due sposi accade un orribile fatto di sangue: dei malviventi entrano e uccidono tutti. La polizia riesce a catturare alcuni di loro tranne una, che si rifugia in casa di Mia e John. Si chiude nella cameretta del bambino e si suicida, segnando simboli esoterici e tenendo in braccio la bambola Annabelle. Da quel momento a Mia cominciano ad accadere fatti strani e lei si convince che nella bambola si annidi qualche potere demoniaco. suo marito, una volta che la bambina viene alla luce, decide di rivolgersi ad un sacerdote.

© Riproduzione Riservata.