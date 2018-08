Api assassine/ Su Cielo il film con C. Thomas Howell (oggi, 29 agosto 2018)

Su Cielo va in onda il film Api assassine, nel cast troviamo C.Thomas Howell, Fiona Loewi, Tracy Nelson ed Emily Tennant. La pellicola è arrivata direttamente in home video (29 agosto 2018)

29 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Api assassine su Cielo

NEL CAST FIONA LOEWI

Mercoledì 29 agosto 2018 sul canale Cielo del digitale terrestre, al canale 26, verrà trasmesso in prima serata, alle ore 21.15, il film horror Api assassine (titolo originale: Killer Bees). Si tratta di una pellicola direct to video, ovvero che non ha avuto passaggi cinematografici ma è stato direttamente distribuito per il piccolo schermo. La regia è di Penelope Buitenhuis, il cast è formato da C. Thomas Howell (lo sceriffo Lyndon Harris), Fiona Loewi (Riley Muir), Tracy Nelson (Audrey Harris) e Emily Tennant (Cassidy Harris).

API ASSASSINE, LA TRAMA DEL FILM

Lyndon Harris è lo sceriffo di una cittadina rurale dello stato di Washington e cerca di fare bene il suo lavoro per la sua comunità. Ben diverso è il sindaco Ditwaller , il quale è un uomo avido che cerca di allargare le sue proprietà acquisendo beni fallimentari. Lyndon non ha dunque vita facile, anche perché sua moglie vuole il divorzio mentre i suoi due figli gli danno molti pensieri. In particolar modo è uno di loro due che lo preoccupa di più, Dylan, il quale si fa facilmente fuorviare da cattive compagnie. Un giorno lo sceriffo nota un camion messicano che trasporta alveari: al suo passaggio seguono diversi attacchi di api che si dimostrano insolitamente aggressive. Per vederci chiaro lo sceriffo consulta un entomologo, Riley Muir, che comprende che le api in questione sono pericolosissime api assassine. Nonostante gli attacchi continuino, però, il sindaco rifiuta di prendere misure di sicurezza, perché teme che ciò potrebbe avere ripercussioni negative sul prossimo Festival del Miele.

