Aretha Franklin, la camera ardente/ Foto, a Detroit in una bara dorata con abito e stiletto rossi

A Detroit è stata allestita la camera ardente di Aretha Franklin. La salma è in una bara d'orata, tutto è perfetto per la regina del soul che indossa un abito rosso

Il funerale di Aretha Franklin sarà celebrato il 31 agosto

A Detroit sono accorse centinaia e centinaia di persone per poter dare l’ultimo saluto a Aretha Franklin, la regina del soul, morta il 16 agosto a 76 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore al pancreas. Al museo Charles H. Wright a Detroit, la città in cui la cantante che ha fatto emozionare tutti, uomini e donne di qualsiasi generazione, è cresciuta e viveva, è stata allestita la sua camera ardente. Aretha Franklin attenderà lì, per due giorni, i suoi amici più cari, i suoi parenti e i fan accorsi da ogni dove dell’America. La salma giace in una bara dorata, Aretha Franklin indossa un abito rosso da cocktail abbinato a un paio di stiletto dello stesso colore. Tiene le gambe incrociate e attorno a lei numerosi fiori le tengono compagnia.

IL FUNERALE

La camera ardente di Aretha Franklin è stata allestita a Detroit, in quel museo, non solo per la sua importante capacità di capienza – visto l’arrivo previsto di tantissimi fan – ma anche perché in quel luogo è stata allestita la camera ardente di Rosa Parks, attivista per i diritti civili. La storia della Parks diventò famosa perché nel 1955 si rifiutò di cedere un posto a un bianco su un autobus; evento che diede il via al boicottaggio dei bus a Montgomery. Il funerale della cantante afroamericana si terrà il 31 agosto al Greater Grace Temple e tutti potranno seguirlo poiché verrà realizzata una diretta streaming. Alla cerimonia canteranno Chaka Khan, Stevie Wonder e Jennifer Hudson, mentre, tra coloro che terranno un discorso, ci sarà Bill Clinton.

Did we expect anything less from Aretha Franklin? ?? pic.twitter.com/QnCbp7l0xN — Flo Letoaba (@floletoaba) August 28, 2018

© Riproduzione Riservata.