Ariana Grande e Pete Davidson/ La proposta di nozze e il segreto dell’acconciatura: cosa nasconde la coda?

Ariana Grande e Pete Davidson sono ad un passo dalle nozze. L’attore intervistato da Veriety ha parlato quasi esclusivamente della sua fidanzata. Come e quando si sono conosciuti?

29 agosto 2018 Valentina Gambino

Peter Davidson e Ariana Grande

Ariana Grande e Pete Davidson sono ad un passo dalle nozze. L’attore intervistato da Veriety ha parlato quasi esclusivamente della sua fidanzata. Come e quando si sono conosciuti? La coppia si è vista per la prima volta al SNL nel 2016. Dopo due anni poi – come ben tutti sanno – si sono fidanzati ufficialmente. “Cercavo di ammiccare ma senza sembrare inquietante” ha svelato Pete parlando proprio del loro primo incontro. Di seguito il comico ha spiegato anche come ha fatto la sua proposta di matrimonio alla popstar. “Non volevo fare una cosa banale. Eravamo a letto a chiacchierare dopo aver visto un film. E io: ‘Mi vuoi sposare?’ È stato figo”. Successivamente ha anche ironizzato: “Sono ancora convinto che sia cieca o che abbia preso una forte botta in testa. Prima o poi succederà e dirà: ‘Cosa ci fa questo coso qui?’ Ma per adesso spacchiamo”. Ancora incredulo di essere stato scelto da Ariana, ha confessato di non avere mai trovato una come lei.

Peter Davidson e Ariana Grande, un sogno chiamato realtà

“Non riesco a mettere in parole che persona meravigliosa sia”, queste le parole di Pete Davidson sulla fidanzata (e futura moglie) Ariana Grande. “Potrei piangere. È la persona più cool, la più gentile che abbia mai incontrato”. Nonostante la coppia stia insieme da pochi mesi, tra di loro l’intesa è grandissima e appaiono innamorati più che mai. Il comico infatti, tramite le sue parole ha confermato di volere passare il resto della sua vita al fianco della cantante. “Sto vivendo il sogno. Mi sento come se vivessi a fantasyland”, ha aggiunto. Nel frattempo in queste ore, l’hairstylist Chris Appleton, ha spiegato il segreto della coda di Ariana, vero marchio di fabbrica della cantante. “Più la coda è alta – ha spiegato Appleton – più si diventa coinvolgenti e dinamici, quando la coda è bassa, invece, esprime rigore e serietà. La coda poi è in grado di sollevare il viso, allungare gli occhi o, al contrario, di abbassare lo sguardo”. Un vero look di successo per una star mondiale pronta alle nozze.

