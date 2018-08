Asia Argento tradita dalle amiche/ Scaricata da Rose McGowan e Sky, ma Marina La Rosa...

Asia Argento, tradita dalle amiche, da Rose McGowan e scaricata da Sky, resta in silenzio sui social, ma l'ex gieffina Marina La Rosa la difende: "che problemi ha questo Jimmy Bennett?".

29 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Asia Argento

Periodo nero per Asia Argento, al centro di una vera bufera mediatica dopo la diffusione dei messaggi che avrebbe inviato all’attore Jimmy Bennett all’epoca della loro presunta frequentazione. L’attrice che, negli ultimi mesi è stata in prima linea con il movimento #MeToo, nato dopo le accuse di violenze al produttore Weinstein da parte di alcune attrici, comprese le proprie, resta in silenzio. Solitamente molto attiva sui social, da quando è scoppiato lo scandalo non ha più pubblicato foto e post. Dopo aver denunciato le molestie subite da Weinstein, Asia Argento aveva ricevuto la solidarietà di molte attrici. Le amiche si erano schierate al suo fianco, ma stavolta il vento sembra sia cambiato. La figlia di Dario Argento, infatti, è stata scaricata dai fan, dalle amiche e anche da Rose McGowan, in prima linea con lei nel movimento #MeToo. Dopo alcuni giorni di silenzio, anche l’attrice americana ha invitato la Argento a fare la cosa giusta esortandola a comportarsi come avrebbe voluto che avesse fatto Weinstein. Per il momento, Asia Argento non replica alle dichiarazioni preferendo restare in silenzio e aspettando il corso delle indagini. Per l’ex compagna di Morgan, comunque, è davvero un periodo delicato. Dopo il suicidio di Anthony Bourdain, Asia Argento era tornata subito in pista grazie ad X Factor, ma oggi anche il talent show ha deciso di fare a meno della sua professionalità.

PERIODO DIFFICILE PER ASIA ARGENTO: MARINA LA ROSA LA DIFENDE

Tra qualche ora potrebbe arrivare il comunicato ufficiale con cui Sky annuncia l’espulsione di Asia Argento dai live di X Factor 2018. Nonostante abbia partecipato alla fase delle audizioni che sono state registrate durante l’estate, Asia Argento non siederà al bancone dei giudici durante i live. Si tratta di un altro, durissimo colpo per l’attrice che sta vivendo la situazione lontana dal clamore mediatico. Al centro di un’accesa polemica, Asia Argento ha ricevuto la solidarietà della sola Marina La Rosa. L’ex concorrente della prima, storica edizione del Grande Fratello, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Libero, difende la Argento e punta il dito contro l’attore Jimmy Bennett che, secondo la gieffina, a 17 anni, sarebbe stato consapevole di quanto stava facendo. «Ci sono tante donne che molestano, io non sono dalla parte delle donne in quanto tali. È vero anche che a 17 anni non ti dovrebbe fare così schifo la materia, chiamiamola così. A 17 anni sei grandicello, Asia Argento è anche una bella donna. Che problemi ha questo Jimmy Bennett?», sono le parole di Marina La Rosa, l’unica, finora, a spendere qualche parola per Asia Argento.

