BEAUTIFUL / Anticipazioni americane: il figlio di Hope e Liam corre un grave pericolo

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: a pochi giorni dalle nozze con Liam, Hope deve fare i conti con i primi problemi della sua gravidanza. Il bambino è in pericolo?

29 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

Mentre le puntate italiane di Beautiful stanno per dare il benvenuto alla storyline relativa al tradimento di Steffy con Bill, negli Stati Uniti molte cose sono cambiate e gli Steam hanno definitivamente concluso il loro terzo matrimonio. La coppia, che da qualche settimana ha dato il benvenuto alla figlia Kelly, si è lasciata con le migliori intenzioni: stanca dell'indecisione dell'amato (simile a Ridge diviso tra Taylor e Brooke), Steffy ha deciso di lasciare spazio ad Hope, benedicendo la sua unione con Liam. Di qui al matrimonio dei Lope il passo è stato breve, sebbene il rampollo Spencer dimostrasse ancora di essere innamorato della sua ex moglie. Ma fin dalle ore successive al fatidico sì, i neo-sposi hanno capito di avere molti problemi da affrontare. In occasione della prima ecografia della moglie, Liam l'ha lasciata sola in ospedale, correndo da Kelly a causa di una chiamata di Steffy, preoccupata per un piccolo problema con la figlia. E la situazione, sembra persino destinata a peggiorare...

IL FIGLIO DEI LOPE STA MALE?

Secondo quanto indicano le anticipazioni americane di Beautiful, Hope vivrà dei momenti di grande sconforto dopo essere stata abbandonata da Liam in ospedale durante l'ecografia. Per questo si sfogherà con Brooke, che cercherà di tranquillizzare la figlia, invitandola ad avere pazienza. Ma la situazione sembra essere destinata a peggiorare: i primi spoiler relativi alla prima settimana di settembre, segnalano infatti che Hope sarà chiamata ad una corsa al pronto soccorso a causa di un problema del suo bambino. Non si precisa di che cosa si tratti, ma tutto fa pensare ad una interruzione della gravidanza già nelle fasi iniziali della stessa. Fin dall'inizio, i telespettatori della soap avevano capito che difficilmente Liam potrà avere due bambini in pochi mesi e che dunque il bebé di Hope fosse destinato ad un tragico epilogo. Insieme al feto, anche il matrimonio dei Lope sarà chiamato ad una repentina fine?

