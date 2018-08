BREAKDOWN - LA TRAPPOLA/ Su Canale Nove il film con Kurt Russell (oggi, 29 agosto 2018)

Breakdown - La trappola, il film in onda su Canale Nove oggi, mercoledì 29 agosto 2018. Nel cast: Kurt Russell e Kathleen Quinlan, alla regia Jonathan Mostow. Il dettaglio della trama.

29 agosto 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su Nove

NEL CAST KURT RUSSELL

Breakdown - La trappola è una pellicola d'azione scritta e diretta nel 1997 da Jonathan Mostow (Terminator 3 - Le macchine ribelli, Il mondo dei replicanti, Hates - House at the end of the Street) ed interpretata da Kurt Russell (Guardiani della Galassia vol.2, Una coppia alla deriva, La cosa), Kathleen Quinlan (Le colline hanno gli occhi, Apollo 13, Punto di non ritorno) e J. T. Walsh (Codice d'onore, Lama tagliente, Good morning Vietnam). Il film Breakdown - La trappola andrà in onda su Canale Nove nella prima serata di oggi, mercoledì 29 agosto, alle ore 21.15. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

BREAKDOWN - LA TRAPPOLA, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Jeff (Kurt Russell) e la moglie Amy (Kathleen Quinlan) si stanno trasferendo dal Massachusetts in California in auto. Durante il tragitto hanno un violento diverbio con un altro guidatore. Questi, non visto, si vendica manomettendo l'auto di Jeff. I due ripartono senza essersi resi conti di nulla, così poco dopo, mentre stanno attraversando una zona desertica, rimangono appiedati. Per fortuna poco dopo Jeff riesce a fermare un camion di passaggio. Non si fida più, però, ad abbandonare la macchina senza supervisione. Decide così di restare a guardia dell'auto e lascia andare Amy con il camionista, con l'accordo di lasciarla alla stazione di servizio più vicina. Amy poi sarebbe tornata da lui con un carro attrezzi. Mentre aspetta il ritorno della moglie Jeff, esaminando la macchina, riesce a capire la natura dolosa del guasto e lo ripara. Può così riprendere il viaggio. Quando però giunge alla stazione di servizio non c'è nessuna traccia di sua moglie e il benzinaio dichiara di non averla mai vista. Jeff prosegue quindi per la strada fino a raggiungere il camion che aveva caricato Amy. Costringe quindi il camionista ad accostare e lo interroga. Questi dichiara però di non avere mai visto nè Jeff nè Amy. Nel frattempo una volante della polizia di passaggio si ferma attirata dall'alterco fra i due uomini. Jeff spiega le sue ragioni e i poliziotti perquisiscono il camion, senza però trovare nessuna traccia di Amy. Il veicolo può quindi ripartire per la sua strada mentre Jeff, dopo avere denunciato alla polizia la sparizione della moglie, torna alla stazione di servizio per cercare di capire cosa sia successo.

