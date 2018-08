CHIARA FERRAGNI E FEDEZ/ Gli haters all'attacco: “C’è gente che muore di fame”, lei risponde così

Chiara Ferragni e Fedez sono spesso al centro degli attacchi degli haters. Nelle ultime ore, però, i detrattori non hanno risparmiato neanche il piccolo Leone…

29 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Fedez e Chiara Ferragni (Instagram)

Per Chiara Ferragni, quella che sta per trascorrere dovrebbe essere la settimana più felice della sua vita: fra soli quattro giorni convolerà infatti a giuste nozze con il suo amatissimo Fedez in una cerimonia che farà sognare il mondo intero. Tuttavia, nonostante i preparativi ormai imminenti e il profumo sempre più inebriante di fiori d’arancio, la nota fashion blogger continua a essere il centro dei bersagli degli haters, decisi a non farle sconti neanche nel giorni che precedono il sì. L’ultimo post avvelenato è quello che una detrattrice le ha lasciato in risposta all'immagine che ritrae il piccolo Leone con indosso un paio di scarpette nuove, sulle quali si legge a caratteri cubitali la parola “Ferragnez”. “C’è gente che muore di fame e tu gli fai le scarpe apposta? Sprechi i soldi!!! Del resto tu non sai cosa è la fatica! Non lavori…”, si legge fra i commenti dello scatto; tuttavia, la fashion blogger ha scelto di non alimentare la polemica, rispondendo con un savoir-faire senza precedenti : “È un regalo dei fan”.

LEONE, PROTAGONISTA INVOLONTARIO DELLA QUERELLE

Il piccolo Leone è spesso al centro delle critiche che il pubblico sui social rivolge a Chiara Ferragni: in uno degli ultimi post pubblicati sui social, una haters accusa infatti la nota fashion blogger di utilizzare suo figlio per questioni di business: “Povero bambino, almeno lui non usarlo per fare questa stupida pubblicità – si legge tra i commenti in risposta su una delle ultime immagini di Instagram - Tra poco ti arrivano gli assistenti sociali per violazione del diritto dell’infanzia. Il bambino non può lavorare a questa età, sempre sul set fotografico…”. Questa volta, però, a prendere le difese di Chiara Ferragni sono stati i tanti follower, i quali, in parte divertiti dalle parole della sua detrattrice, hanno risposto con molta ironia. Nessuna risposta, invece, dall'amata fashion blogger, che ha lasciato la parola ai suoi numerosi seguaci. Riuscirà la futura sposa a trovare un po’ di pace in vista del fatidico sì?

