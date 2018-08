CHICAGO FIRE 5/ Anticipazioni del 29 agosto 2018: pericolo per Casey, in ostaggio e ferito

Chicago Fire 5 anticipazioni del 29 agosto 2018, in prima Tv su Italia 1. Un gruppo di criminali prende in ostaggio la Caserma. Casey cerca di salvare Dawson.

Chicago Fire 5, in prima Tv su Italia 1

CHICAGO FIRE 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, mercoledì 29 agosto 2018, Italia 1 trasmetterà tre nuovi episodi di Chicago Fire 5, in prima Tv per le reti in chiaro. Saranno il 16°, il 17° ed il 18°, dal titolo "Ostaggi alla 51", "Falso eroe" e "In ginocchio". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati: durante la notte, la Caserma 51 raggiunge un magazzino avvolto dalle fiamme ed in cui sono presenti diverse decine di persone. Arrivati sul posto, i vigili del fuoco cercano di salvare i primi cittadini, ma Otis (Yuri Sardarov) è convinto che le fiamme siano già troppo alte e che saranno costretti a fare i conti con dei decessi. Dawson (Monica Raymund) scopre invece da un ragazzo ferito che una sua coetanea si trova ancora all'interno, mentre Herrmann (David Eigenberg) trova un gruppo di persone sopra una balconata a rischio crollo. Nonostante gli accorgimenti la struttura crolla e rimangono ferite diverse persone, fra cui anche Mouch (Christian Stolte). Poco dopo, Alvin Olinski (Elias Koteas) dell'Intelligence giunge sul posto e riferisce a Boden (Eamonn Walker) che la figlia Lexi (Alina Jenine Taber) si trova ancora all'interno dell'edificio. Boden si rifiuta tuttavia di far entrare Alvin, scegliendo di raggiungere Severide (Taylor Kinney). Con l'incendio che avanza sempre di più, il Comandante riesce a salvare Lexi, che tuttavia presenta gravi ustioni su tutto il corpo. Brett e Dawson la trasportano in fretta in ospedale, mentre la ragazza si trova in stato di semi coscienza. Mentre Alvin spera per il meglio, Boden ed i piani alti del Dipartimento indagano sul perché tante persone si trovassero nel magazzino inq uel momento. Scoprono così che il proprietario ha affittato il locale a diverse famiglie come residenza. Severide invece perlustra il posto e scopre che l'incendio è stato innescato da qualcuno. La situazione peggiora con lo scorrere delle ore: al Med si contano già i decessi. Con una scusa, il proprietario dell'edificio, Kimball (Steven Sean Garland), si spara alla testa per l'eccessiva responsabilità. L'Intelligence mette ancora di più in moto le forze per riuscire ad individuare un colpevole, mentre Erin (Sophia Bush) si chiede se il suicidio non si sarebbe potuto evitare. Severide informa poi Boden che chi ha attivato l'incendio ha usato un congegno casalingo, riempiendo di benzina una lampadina. Poco dopo, il Tenente scopre che Anna (Charlotte Sullivan) lo ha raggiunto in Caserma, preoccupata per gli ultimi eventi e per comunicargli l'ultima novità: ha accettato un posto al Med per stargli vicino. Alvin si trova al capezzale della figlia e le legge una delle sue favole preferite, nella speranza che riapra gli occhi. Boden all'esterno informa Voight (Jason Beghe) del risultato del sopralluogo, quando Lexi va in crisi respiratoria ed i medici sono costretti ad intervenire in fretta di fronte agli occhi increduli di Alvin.

ANTICIPAZIONI DEL 29 AGOSTO 2018

EPISODIO 16, "OSTAGGI ALLA 51" - I membri di una banda cittadina entrano di forza nella Caserma 51 e prendono in ostaggio tuti i presenti. Uno dei loro uomini è rimasto infatti gravemente ferito durante uno scontro a fuoco e Stella è costretta ad intervenire in assenza di Brett e Dawson, che si trovano all'esterno per via di una chiamata in corso. Severide riesce però a rimanere nascosto ed a salire a bordo di uno dei camion, inviando così l'allarme. All'arrivo di Dawson e Brett la situazione è tesa e Casey fa di tutto per avvisarle del pericolo, ma viene ferito ad una spalla.

EPISODIO 17, "FALSO EROE" - Un blocco di cemento si schiata contro un'auto, ribaltando il veicolo ed intrappolando alcune persone all'interno. Un cittadino accorre in aiuto e riesce a salvare i presenti, ma mette in difficoltà Dawson quando subito dopo viene coinvolto in un incidente. Casey cerca invece di dare il suo sostegno ad uno degli elettori, che si lamenta dell'eccessivo rumore che proviene da un cantiere del suo quartiere. Severide invece si assicura che Anna possa ambientarsi al meglio in città.



EPISODIO 18, "IN GINOCCHIO" - Casey scopre che vicino alla Caserma c'è un traffico di droga e decide di intervenire. Intanto, Benny Severide ritorna in città e fa la conoscenza di Anna, mentre Dawson e Brett devono istruire una nuova tirocinante. Herrmann si ritrova invece in difficoltà quando scopre che uno dei suoi figli è stato sospeso da scuola, perché si è rifiutato di partecipare al giuramento di fedeltà alla bandiera degli Stati Uniti. La sua decisione è collegata con la scelta della scuola di aumentare i prezzi degli snack nei distributori automatici.

