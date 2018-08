CONTRABAND/ Su Rete 4 il film con Mark Wahlberg (oggi, 29 agosto 2018)

Contraband, il film thriller in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 29 agosto 2018. Nel cast: Mark Wahlberg, Kate Beckinsale e Ben Foster, alla regia Baltasar Kormákur. Il dettaglio della trama.

29 agosto 2018 Cinzia Costa

Contraband in prima serata su Rete 4

NEL CAST MARK WAHLBERG

Contraband è un thriller del 2012 diretto da Baltasar Kormákur (Everest, Cani sciolti, The oath - Il giuramento) ed interpretato da Mark Wahlberg (Mile 22, Ted, Pain & gain - Muscoli e denaro), che compare anche fra i produttori della pellicola, Kate Beckinsale (Van Helsing, Pearl Harbor, Total recall - Atto di forza) e Ben Foster (Hell or high water, Warcraft - L'inizio, Leave no trace). Questa pellicola è il remake hollywoodiano del film islandese Reykjavík-Rotterdam, diretto nel 2008 da Oskar Jonasson e sceneggiato dal noto autore di romanzi gialli Arnaldur Indridason. Il film è stato distribuito in Italia dalla Universal Pictures e andrà di nuovo in onda su Rete 4 nella prima serata di oggi, mercoledì 29 agosto, alle ore 21.25. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CONTRABAND, LA TRAMA DEL FILM

Chris Farraday (Mark Wahlberg) è un ex marinaio. L'uomo lavorava come corriere della droga e sfruttava il suo lavoro per trasportare carichi di stupefacenti da un porto all'altro. Da anni ormai Chris vive nella più completa legalità ed è riuscito a costruirsi una vita onesta ed una famiglia, lui e la moglie Kate (Kate Beckinsale) hanno due figli. A mettere nei guai la famiglia Farraday pensa però Andy (Caleb Landry Jones), fratello di Kate e cognato di Chris. Quest'ultimo è ancora dedito al contrabbando di droga via nave e, durante una traversata, ha dovuto gettare in acqua un carico prezioso per salvarsi da un'ispezione. Questo ha ovviamente mandato su tutte le furie il terribile capo del traffico, Sebastian (Ben Foster), che minaccia di ritorsioni Andy e la famiglia di Chris se questi non gli rifonderanno quanto perso con la consegna andata storta. Trovatosi con un debito enorme da saldare per proteggere la sua famiglia, Chris si vede costretto a tornare nel giro del contrabbando. Riesce così rapidamente a mettere insieme una banda e preparare un viaggio verso Panama, da cui spera di tornare carico di banconote false da smerciare negli USA.

