Carlos, il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric è malato?/ Video, le dolcissime parole del ragazzo

Carlos, il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric è malato? Mentre sul web circolano rumors, il ragazzo dedica delle dolcissime parole al padre in un video pubblicato sui social.

29 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Fabrizio Corona e Nina Moric

Carlos Corona, il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, è malato? E’ questa la voce che sta circolando sul web e che riporta a galla alcune dichiarazioni rilasciate dalla modella croata lo scorso dicembre in un’intervista rilasciata ai microfoni dell’Huffingtonpost. All’epoca, la Moric che non si era ancora riappacificata con l’ex marito, cosa accaduta in questa calda estate, parlando del suo allontanamento dal figlio, dichiarava: “Mio figlio mi è stato portato via in base a dicerie secondo cui io facevo uso di stupefacenti o alcol. Ho fatto tanti test, ed è sempre uscito tutto negativo. Però non è cambiato niente. Intanto mio figlio ha dei problemi di salute gravissimi ed io non posso stargli vicino”. Parole che sono rispuntate fuori a corredo anche di un vecchio post pubblicato dalla Moric. “Lui sta sempre peggio e anche io non sono serena. Sono una madre disperata a cui le istituzioni hanno tolto un figlio, ed è proprio contro quelle istituzioni e quella burocrazia che voglio combattere. Se per difendere mio figlio e tutte le madri e i padri che hanno subito la mia stessa tortura devo arrivare in parlamento vorrà dire che ci arriverò”, scriveva su Instagram la modella quando non aveva la possibilità di vedere e trascorrere del tempo con il figlio.

CARLOS CORONA, LE DOLCI PAROLE PER IL PADRE FABRIZIO

Carlos Corona è un ragazzo finalmente sereno. Dopo anni, infatti, ha potuto finalmente trascorrere le vacanze con il padre Fabrizio e la madre Nina Moric. Tutti e tre si sono concessi una splendida vacanza in Salento dove si sono riavvicinati divertendosi anche insieme. Tornati a Milano, Carlos sta vivendo con il padre Fabrizio a cui, in un video pubblicato dall’ex re dei paparazzi su Instagram, ha dedicato delle dolcissime parole. Carlos si dice sereno di poter finalmente vivere con il padre dal quale potrà ricevere l’aiuto che ogni genitore dovrebbe dare ad un figlio. “Io potrò aiutarti nei tuoi problemi giudiziari” – dice Carlos per poi proseguire – “e tu mi potrai aiutare nell’ambito della scuola e nella vita“.

© Riproduzione Riservata.