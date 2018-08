Cogan - Killing them softly/ Su Rete 4 il film con Brad Pitt e James Gandolfini (oggi, 29 agosto 2018)

Su Rete 4 va in onda il film Cogan - Killing them softly con nel cast Brad Pitt pronto a inteprretare il ruolo del protagonista Jackie Cogan. Con lui anche Ray Liotta e Jams Gandolfini.

29 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Cogan - Killing them softly su Rete 4

NEL CAST BRAD PITT

Mercoledì 29 agosto su Rete 4 verrà trasmesso in seconda serata, alle ore 23.40, il film thriller del 2012 Cogan - Killing them softly (il titolo originale è semplicemente Killing them softly). La sceneggiatura si basa sul libro Cogan's Trade scritto dal romanziere George V. Higgins. La regia è di Andrew Dominik e la distribuzione italiana del film è stata curata dalla Eagle Pictures. Il cast vede come attore protagonista, nei panni di Jackie Cogan, Brad Pitt; con lui fanno parte del cast Scoot McNairy (Frankie), Ben Mendelsohn (Russell), James Gandolfini (Mickey), Richard Jenkins (Driver) e Ray Liotta (Markie Trattman). La pellicola fu presentata in concorso al Festival del Cinema di Cannes.

COGAN - KILLING THEM SOFTLY, LA TRAMA DEL FILM

Jackie Cogan di mestiere fa il killer, e ha un suo preciso codice di onore. Ama uccidere le sue vittime, come lui stesso dice, dolcemente, sparando loro a distanza senza che possano capire cosa sta accadendo o senza dare modo loro di provare paura. Un giorno gli viene affidato un incarico molto delicato: deve rintracciare e uccidere i giovani criminali che hanno messo a punto un grosso colpo. Hanno infatti derubato i giocatori di una partita di poker, ma non si trattava di giocatori qualunque: erano alcuni dei più grossi esponenti della malavita locale che rivogliono il bottino, ma soprattutto vogliono lavare l'onta subita. Se c'è qualcuno che può ripristinare l'ordine questi è Jackie, ma la questione si rivelerà un po' più complessa del previsto.

