Domenica Live/ Video, Barbara D’Urso chiama nuovi opinionisti, due naufraghe nel salotto di Canale 5

Barbara D'Urso riprenderà le redini di Domenica Live il 16 settembre. Per la nuova edizione, previste tante novità, tra cui due nuove opinioniste: Elena Morali e Francesca Cipriani

Barbara D'Urso rivela, su Instagram, le nuove opinioniste di Domenica Live

Settembre coincide con tante cose. Il ritorno dalle ferie, l’inizio del lavoro, di un anno scolastico, o della ripresa normale dei palinsesti televisivi. Dopo alcuni mesi di programmazione speciale, tutte le Reti riporteranno i classici programmi più seguiti dagli affezionati. Tra i tanti in casa Mediaset non poteva assolutamente mancare il ritorno di Barbara D’Urso a Domenica Live, durante cui, la scorsa stagione, ha registrato importanti ascolti. La conduttrice è pronta a ripetere gli stessi risultati, ma come succede sempre a Settembre, non potranno mancare le novità che, nel salotto di Barbara D’Urso, saranno sicuramente due. Due donne affiancheranno la conduttrice con il ruolo di opinioniste e arrivano direttamente dall’Isola dei Famosi: Elena Morali e Francesca Cipriani. A rivelarlo è stata la stessa D’Urso attraverso una clip postata sul suo profilo Instagram.

TUTTI GLI OPINIONISTI

L’ultimo post di Barbara D’Urso è la conferma della presenza di Elena Morali e Francesca Cipriani a Domenica Live. Le due ex naufraghe si sono filmate mentre intonavano una canzone in riva al mare: “L’estate sta finendo e Barbara sta per arrivare. Domenica Live e Pomeriggio stanno per arrivar. E Sai come arriviamo? Via Mar. Barbara arriviamo”. Così Barbara D’Urso, che non vede l’ora di riprendere la stagione televisiva con i suoi due fortunati format, Domenica Live e Pomeriggio 5, sarà accompagnata da due opinioniste, ex naufraghe dell’Isola dei Famosi. Con questa notizia, inoltre, si conferma che Francesca Cipriani non parteciperà, come tentatrice, a Temptation Island Vip, preferendo il posto di opinionista nel salotto di Canale 5. Oltre alle due ragazze, a Domenica Live parteciperanno Serena Grandi e Alessia Prete e Matteo Gentili, la coppia formatasi durante il Grande Fratello condotto dalla stessa Barbara D’Urso.

