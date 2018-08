Festival di Venezia 2018/ In gara al Leone d’Oro un’unica donna, Barbera “maschilista”

Piovono critiche sulla settantacinquesima edizione del Festival di Venezia: in lizza per il Leone d'Oro c'è un'unica regista donna, mentre, sul web, arriva l'embargo per le recensioni

Maschilismo al Festival di Venezia

Oggi Venezia si vestirà di riflettori, tappeti rossi, vip hollywoodiani, abiti da sogno, gioielli luccicanti. Partirà infatti la 75esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 2018 che dominerà la laguna fino all’8 settembre. Ma prima ancora del via ufficiale, sul Festival di Venezia piovono già numerose polemiche, prima tra le quali il fatto che in lizza per il Leone d’Oro ci sia solo una donna. Il Fatto Quotidiano definisce Alberto Barbera “maschilista tossico”, non solo perché insieme alla Biennale Cinema abbia invitato solo Jennifer Kent, regista australiana che aveva impressionato tutto nel 2014 con il suo horror Babadook, ma anche perché come l’anno scorso parteciperanno personaggi caduti nel mirino delle molestie sessuali. Ci sarà infatti il documentario di Bruce Weber, accusato mesi fa.

MASCHILISMO E L’EMBARGO PER LE RECENSIONI

Tra i ventuno registi presenti al Festival di Venezia sarà, quindi, Jennifer Kent a portare avanti il potere femminile con la pellicola The nightingale che, coincidenza, tratterà proprio di una vendetta femminile. i problemi, però, legati a questa 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia riguardano però anche la durata dei film in gara, dichiarati “troppo lunghi”. 188 minuti per la pellicola di Florian Henckel von Donnersmarck per Opera senza autore, 173 minuti per Nuestro tiempo di Carlos Reygadas e 154 minuti per Peterloo di Mike Leigh. Infine all’epoca delle notizie online, al tempo dei social, il Festival di Venezia ha stabilito l’embargo per il web di tutte le recensioni delle pellicole fino alla prima proiezione dedicata al pubblico, quella da 100 euro a biglietto nella Sala Grande.

