Filippo Contri e Lucia Orlando, Grande Fratello/ Lavoro e progetti: “Come se fossimo insieme da sempre!”

Filippo Contri e Lucia Orlando, dopo il Grande Fratello 15, ecco che lavoro fanno adesso ed i progetti per il futuro insieme: “Come se fossimo insieme da sempre!”.

29 agosto 2018 Valentina Gambino

Filippo Contri e Lucia Orlando dopo il GF

Quando si parlava di Filippo e Lucia dopo il Grande Fratello 15, nessuno era pronto a scommetterci. La loro storia d’amore infatti, anche dentro la Casa era iniziata in modo particolarmente difficile ed invece, a distanza di mesi la coppia viaggia d’amore e d’accordo. Proprio lui, dopo essere stato eliminato, si è addirittura tatuato il nome della fidanzata sul piede (anche se questa cosa rimane un mistero visto che la madre si chiama nello stesso modo…). Il buon Contri, confidandosi tra le pagine del nuovo numero di Novella 2000, ha raccontato: “La nostra storia sta crescendo, è come se stessimo insieme da sempre. Stiamo facendo dei piani per il futuro”. Dopo il recente viaggio in India, la coppia si sta godendo qualche giorno di relax anche in Calabria. “Ancora non conviviamo ma Lucia dorme spesso a casa mia e stiamo facendo dei piani per il futuro, senza fretta. Ci sono dei progetti che ci riguardano e che inizieranno a settembre”, ha voluto aggiungere l’ex gieffino.

Filippo Contri e Lucia Orlando dopo il GF: i progetti di amore e convivenza

Tra Filippo Contri e Lucia Orlando è vero amore. In barba a chi gli dava solo pochi mesi dopo la fine del reality show, la coppia sta dimostrando di amarsi. Proprio l’ex gieffino, si è confidato per la stampa, svelando di non convivere con lei ma di attendere settembre ed i nuovi progetti. “L’unica cosa che mi ha stupito della nostra storia è che una volta fuori dal reality ci siamo trovati bene come se fossimo sempre stati insieme. Non abbiamo avuto problemi”, ha confidato ancora con una certa sicurezza. Il ragazzo dagli occhi di ghiaccio ha anche svelato di avere trovare nella sua fidanzata, una persona estremamente sensibile e affettuosa: “Io e Lucia abbiamo la stessa visione della vita e della nostra relazione”. Dopo il Grande Fratello, come sono cambiate le cose? Lo racconta proprio il diretto interessato: “Io ho ripreso il mio lavoro in una società di consulenza. Lucia lavorava come commessa e sta valutando anche lei il da farsi, se rientrare o aspettare. Ovviamente il mondo dello spettacolo interessa a tutti e due, ma se i nostri progetti dovessero sfumare non ne faremo un dramma”.

