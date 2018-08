Fiorello e il suo show confermati dalla Rai?/ Il mistero continua e lui chiama Cracco e Rovazzi alla carica

La Rai aveva annunciato lo show di Fiorello alla presentazione dei palinsesti ma sembra che poi ci sia stato un passo indietro. Lo showman si prepara e chiama alla carica Cracco e Rovazzi

29 agosto 2018 Hedda Hopper

Fiorello torna in Rai?

Alla presentazione dei palinsesti Rai era stato annunciato uno show con e di Fiorello ma negli ultimi giorni si è parlato di un misterioso stop da parte della televisione pubblica smentito dallo stesso showman siciliano. Il mistero continua a mentre la Rai tace, Fiorello ha confermato che lo show ci sarà e che lui ci sta lavorando senza se e senza ma. Se qualcuno ancora era pronto a nutrire dei dubbi o a girare il dito nella piaga, tutto è stato risolto, in parte, dal settimanale Chi che non solo parla e conferma che Fiorello sta lavorando al programma ma anche il fatto che i dettagli sono già stati delineati e che un appuntamento a Roma presto metterà insieme le ultime pedine. In particolare, il settimanale di Alfonso Signorini parla addirittura di due spalle già scelte e che Fiorello è pronto a mettere in campo se ci sarà un accordo.

CARLO CRACCO E ROVAZZI SPALLE DI FIORELLO?

A quanto pare Fiorello ha scelto lo chef Carlo Cracco, che lo ricordiamo ha detto no a Masterchef per tornare ai fornelli ma non ha fatto lo stesso con Netflix (a cui preso approderà con una gara tra chef) e, a quanto pare, nemmeno alla Rai. Ma cosa potrebbe fare Cracco in uno show con Fiorello? Proverà davvero l'ebbrezza della conduzione o si tratterà di una semplice guest star? Chi potrebbe fare un altro salto in avanti potrebbe essere la possibile seconda spalla, sempre secondo Chi, ovvero Rovazzi. Il rapper si è dato alla musica, agli spot e anche al cinema, la prossima meta da conquistare sarà davvero la conduzione tv come spalla nello show di Fiorello? Altri dettagli potrebbero venire a galla proprio nell'incontro romano annunciato dallo stesso settimanale.

