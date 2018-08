GRANDE FRATELLO VIP 2018/ Walter nudo tra i concorrenti? Tutte le indiscrezioni

Ancora indiscrezioni sul presunto cast del Grande Fratello Vip: stando ai rumors, l'ultimo arrivato potrebbe essere Walter Nudo. Segue una serie di nomi tra conferme e smentite.

29 agosto 2018 Rossella Pastore

Walter Nudo al Grande Fratello Vip?

A Walter Nudo, si sa, i reality sono sempre piaciuti. Era il 2003 quando vinse L'Isola dei Famosi, che ancora andava in onda su Rai 2 ed era condotta da Simona Ventura. Ora, il celebre sportivo potrebbe prendere parte al Grande Fratello Vip. Più volte Nudo ha reso nota la sua "insofferenza" nei confronti della produzione, a cui ha sempre risposto con un secco "no". Ma negli ultimi giorni qualcosa è cambiato: la prima puntata andrà in onda il 24 settembre, è c'è tutto il tempo per ufficializzare la cosa. Prima confema: Maurizio Battista. "Il prossimo 24 settembre entrerò nella casa del Grande Fratello Vip", ha scherzato Battista al termine di uno spettacolo. Il pubblico si è subito ammutolito: qualcuno pensava a una battuta. Per questo il comico è costretto a giustificarsi: "Voglio prendermi un momento di pausa e andare a divertirmi un po'".

TUTTI I NOMI

A varcare la soglia della Casa più spiata potrebbe essere la pupa (de La pupa e il secchione) Marysthell Garcia Polanco. Ok alla conduzione di Ilary Blasi e Alfonso Signorini, che porterà un po' di pepe in studio e non solo. Atteso Francesco Monte, l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ed ex naufrago dell'Isola dei Famosi. Seguono Enrico Silvestrin, Le Donatella (Giulia e Silvia Provvedi), Giulia Salemi ed Eleonora Giorgi. Ancora in "forse" Lisa Fusco e Gustavo Rodriguez. Negli ultimi giorni, si era persino parlato di Patrizia Rossetti. È stata lei ha smentire i rumors, ribadendo la sua distanza dai reality show. Tutti tranne Pechino Express: "Sono stata corteggiata per almeno tre anni, sicuramente tra i vari reality era quello che mi stuzzicava un po' di più, perché non ha niente a che vedere con altri programmi trash, non devi stare chiuso in una casa a guardarti in cagnesco ma c'è invece da darsi da fare".

