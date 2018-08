GUERRA E PACE/ Anticipazioni del 29 agosto: da Lev Tolstoj alla serie Tv, il dramma storico con Lily James

Guerra e Pace, anticipazioni del 29 agosto 2018, in prima Tv su Canale 5. Mentre Napoleone avanza verso la Russia, il destino di tre giovani si intreccia in modo inaspettato.

Guerra e Pace, in prima Tv su Canale 5

GUERRA E PACE, ANTICIPAZIONI DEL 29 AGOSTO 2018: LA SERIE TV

Gli appassionati di Lev Tolstoj e dei romanzi storici non si faranno sfuggire l'occasione: la miniserie in sei puntate Guerra e Pace andrà in onda su Canale 5 nella prima serata di oggi, martedì 29 agosto 2018, in prima Tv. Diretta da Tom Harper, vanta una sceneggiatura che spazia fra location che vanno dalla Lettonia fino alla Litunia, passando dalla Russia. Cast interessante e musiche mozzafiato completano un quadro imperdibile, che ha riscosso un forte successo in Gran Bretagna, Australia e America. Alla guida del cast troveremo infatti Lily James, Paul Dano e James Norton per i ruoli di protagonisti, ma si uniscono inoltre Gillian Anderson, conosciuta come Dana Scully di X Files, e la milanese Greta Scacchi, naturalizzata in Australia e artista che ha partecipato a diversi titoli interessanti, fra cui Beyond the Sea diretto nel 2004 da Kevin Spacey e il recente Operation Finale sotto la guida del regista Chris Weitz.



Il dramma storico metterà al centro della sua trama l'amore ed i sentimenti travagliati, sullo sfondo di una guerra devastante voluta da Napoleone, che con la sua invasione ha cercato di conquistare la Russia, segnando così di conseguenza anche il destino dell'intera Europa. L'adattamento del capolavoro di Tolstoj accenderà così le luci su diversi intrecci, grazie all'intervento di molteplici personaggi che spaziano dal popolo alla classe nobile. A fare da perno alle vite di Pierre e Andrej sarà la bella e turbante Contessa Nataša Rostova, che spingerà presto i due uomini verso una gara a colpi di sentimento e senza esclusione di colpi.



Il co-produttore Harvey Weinstein, ad oggi ancora al centro di uno scandalo per presunti abusi ai danni di diverse attrici, ha fortemente voluto partecipare a questa impresa televisiva. Lev Tolstoj è infatti il suo autore preferito, così come il grande classico dell'autore russo è il romanzo che gli è rimasto più nel cuore. Esistono tuttavia alcune differenze fra l'adattamento per il piccolo schermo ed il romanzo, a partire dai capelli di Nataša, in origine neri e trasformati invece in un interessante biondo. Una scelta che ha spinto l'interprete Lily James a ricorrere ad una tintura per capelli, visto che il suo colore naturale è castano.

ANTICIPAZIONI DEL 29 AGOSTO 2018, EPISODIO 1

Il 1805 è un anno fatidico per la Russia e per il suo popolo: la guerra contro la Francia e Napoleone ha diviso l'opinione della cittadinanza. Il Paese infatti ha scelto di restare alleato dell'Austria, già nel mirino dell'esercito francese, e per questo pagherà a sua volta con uno scontro diretto con il nemico. Anche se in molti credono che Napoleone sia da annientare, il figlio illegittimo di un Conte piuttosto ricco, Pierre Bezukhove prova invece una forte ammirazione per il condottiero. Ne parlerà nel corso di una festa, lodando gli ideali francesi e lamentandosi di come i salotti russi siano popolati da aristocratici boriosi e corposi. L'amico Andrej Bolkonsky lo salva appena in tempo, evitando che gli esponenti dell'aristocrazia presente insorgano contro il giovane ribelle. Andrej sceglierà inoltre di contribuire alla lotta contro l'esercito francese, arruolandosi a sua volta perché stanco dell'alta società di cui fa parte e persino del matrimonio con Lise, nonostante sia in attesa del loro primo figlio. Per Pierre il destino sarà diverso: i suoi parenti hanno intenzione di farlo diseredare, in previsione della morte imminente del padre Conte. A Mosca, la giovane Nataša Rostova ha una visione particolare nei confronti dell'amore: l'animo le vibra di fronte ai sentimenti e per questo premerà che la cugina Sonia sposi suo fratello Nikolai. Presto il destino dei tre giovani si unirà in modo del tutto inaspettato, mentre la guerra diventa sempre più aspra.

