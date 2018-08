Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sposano/ Arriva la conferma: cerimonia privata, “lei è tutta la mia vita”

Dopo un anno di lontananza, Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, quest'estate, si sono riavvicinati e al settimanale Oggi hanno annunciato: "Ci sposeremo"

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo si sposano

Si lasciano, si riprendono, trascorrono le vacanze insieme in Sardegna, poi lei indossa l’anello di fidanzamento e ora lo confermano: si sposano. Ecco come sono andate le cose tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, i due cantanti che dopo un anno di pausa, l’uno dall’altra, hanno deciso di tornare a essere felici insieme e a regalare una famiglia serena a loro figlio. Dopo che i più avevano constatato che Anna Tatangelo indossasse un anello di fidanzamento, i due cantanti hanno deciso di rivelare, attraverso il settimanale “Oggi” che convoleranno a nozze la prossima primavera. “Le ho chiesto perdono: io senza Anna non vivo, è tutta la mia vita”, ha spiegato il cantante napoletano che, poco tempo fa, ha fatto la proposta alla sua compagna. I due hanno rivelato che sarà una cerimonia privata, all’oscuro dai paparazzi o dalle televisioni, ma in tanti sperano che qualche programma televisivo, come Verissimo – lo ha già fatto in passato – possa avere l’autorizzazione di seguire in diretta l’evento”.

LA PROPOSTA

Per Anna Tatangelo, quindi, è arrivato il momento che tanto sognava: più volte aveva rivelato quanto tenesse a questa cerimonia e quanto il matrimonio e un altro figlio fossero i suoi due più grandi sogni. A distanza di un anno dalla profonda crisi in cui la coppia cadde, oggi il sole è tornato a splendere tra loro. Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio stanno insieme dal 2006, dopo che il cantante decise di separarsi dalla moglie Carmela Barbato; dopo una lunga relazione e la condivisione della nascita di un figlio lo scorso anno si erano lasciati, ma già dall’inizio dell’estate sono stati pizzicati insieme in numerosi eventi, sia privati, come un matrimonio di famiglia, sia pubblici, come durante il concerto di Vasco Rossi. Insieme hanno trascorso l’estate in Sardegna, con il loro figlio, e poco fa Gigi ha deciso, finalmente, di fare la proposta di matrimonio alla sua Anna.

