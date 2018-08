Giorgio Manetti lascia Uomini e Donne/ Trono Over, il cavaliere dice addio alla tv: arriva la conferma

Giorgio Manetti lascia Uomini e Donne: il cavaliere non farà parte del parterre della nuova stagione del trono over. La conferma arriva dal settimanale Chi.

29 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Giorgio Manetti lascia Uomini e Donne. Il cavaliere del trono over che aveva annunciato la sua decisione di abbandonare il programma nel corso dell’ultima puntata della scorsa stagione, non ha cambiato idea. Dopo aver animato per diversi anni il parterre della versione senior della trasmissione di Maria De Filippi con la sua storia d’amore con Gemma Galgani che, seppur finita da tempo, è sempre stata al centro dei pettegolezzi, non essendo riuscito a trovare il vero amore, Giorgio Manetti ha deciso di congedarsi dal pubblico di canale 5. A confermare la scelta del cavaliere è il settimanale Chi che, nella rubrica Chicche di gossip nel numero in edicola da oggi, mercoledì 29 agosto, scrive: “Il Trono Senior di Uomini e Donne, trasmissione di Maria De Filippi, quest’anno non avrà tra i suoi protagonisti Giorgio Manetti”. Per il trono over si tratta di una perdita importante. Il Manetti, infatti, è sempre riuscito a creare dinamiche importanti con le sue frequentazioni. Chi prenderà, dunque, il suo posto?

GIORGIO MANETTI LASCIA IL TRONO OVER

Giorgio Manetti lascia il trono over di Uomini e Donne, ma almeno per il momento, non commenta sui social la notizia diffusa dal settimanale Chi. Il cavaliere, infatti, non ha ancora dato il buongiorno alle sue fan che, in questi anni, sono diventate sempre più numerose. L’addio di Giorgio Manetti ha già creato malumori nel popolo del web che sperava di rivedere il cavaliere in tv accanto a Gemma Galgani che, invece, dovrebbe continuare a partecipare al programma nella speranza di trovare l’amore. Con la decisione di Giorgio di lasciare il trono over, dunque, naufragano anche le possibilità di un ritorno di fiamma tra Giorgio e Gemma? Una domanda a cui è difficile fornire una risposta. I due, infatti, potrebbero anche approfittare dell’assenza delle telecamere per ricominciare a frequentarsi.

