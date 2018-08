Giovanni Ciacci, appello alla Regina Elisabetta/ "Pronto per Ballando con le stelle Uk in coppia con un uomo"

Milly Carlucci non è come la Regina Elisabetta e Giovanni Ciacci è pronto a sfidare Ballando con le Stelle Uk che ha detto no alle coppie dello stesso sesso "Pronto a ballare subito"

29 agosto 2018 Hedda Hopper

A quanto pare Giovanni Ciacci non ha intenzione di rimanere chiuso dentro le 4 mura romane di Detto Fatto al fianco della neo conduttrice Bianca Guaccero ma punta più in alto, alla corona della Regina Elisabetta o, almeno, a quella di protagonista in Ballando con le stelle Uk. A quanto pare la versione inglese del programma di Milly Carlucci ha detto no alla partecipazione di coppie dello stesso sesso e questo non va giù a Ciacci che si è detto pronto a far cambiare idea a tutti appellandosi addirittura alla Regina Elisabetta. Secondo il costumista sembra essere arrivato il momento di far cadere anche questo tabù e si è detto convinto che proprio la sovrana, sempre a passo con i tempi e moderna nelle sue scelte, farà la cosa giusta. Come lui stesso ha confidato alle pagine di Nuovo in una lunga intervista: "La Rai è stata molto più coraggiosa della sua corrispondente d'Oltremanica".

L'APPELLO ALLA REGINA

Secondo quanto rivela Ciacci sembra che la Bbc abbia deciso di escludere dalla partecipazione al programma le coppie dello stesso sesso e questo lo ha indignato e non poco: "Questo è Medioevo televisivo! È vergognoso che il comunicato stampa di una televisione di Stato affermi questo.... vogliono ancora riunchiudere i gay nella torre?". Proprio per questo, sull'onda dell'indignazione e dello sgomento, Ciacci ha deciso di usare Twitter per rivolgersi alla Regina e appellarsi al suo buon senso e alla sua modernità scrivendo: "Sua Maestà, mi rivolto a lei, modello di liberà, drispetto dei diritti ed eguaglianza, perché riammetta le coppie dello stesso sesso in Strictly come dancing, lo show della Bbc. Sono un ballerino e un artista italiano gay. La danza non ha sesso!". Il suo appello è destinato a cadere nel vuoto o davvero la rete ascolterà la sua richiesta? Ciacci è sicuro che se Lady Diana fosse ancora vivo queste cose e questi problemi non sarebbero esistiti, toccherà ai figli segnare la rivoluzione?

