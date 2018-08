Grande Fratello Vip 2018/ Patrizia Rossetti spara a zero sul reality

Il Grande Fratello Vip 2018 si avvicina a grandi passi e con esso la rivelazione dei nomi del cast della nuova edizione, Patrizia Rossetti ha detto no in passato? Ecco le sue rivelazioni

29 agosto 2018 Hedda Hopper

Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip 2018 dovrebbe partire il 24 settembre prossimo anche se, al momento, il pubblico deve accontenarsi di un promo con la dicitura "prossimamente" e con nessun dettaglio sul nuovo cast e i concorrenti della prossima edizione. Al momento sono poche le certezze e tanti i rumors e altri arrivano da Patrizia Rossetti, concorrente di Pechino Express e possibile rivale del reality di Canale 5. Proprio la famosa conduttrice ha lasciato intendere di essere spesso stata contattata dalle produzioni dei vari reality e anche del Grande Fratello Vip visto che lei stessa spara a zero su questi in stile trash difendendo la sua scelta di partecipare a quello di Rai2. Sia al settimanale Vero che a Mio, la conduttrice ha fatto capire di aver detto no al Grande Fratello Vip e non solo per questa edizione ma anche in passato.

LE RIVELAZIONI DI PATRIZIA ROSSETTI

Lei stessa ha rivelato: "Sono stata corteggiata per almeno tre anni, sicuramente tra i vari reality era quello che mi stuzzicava un po' di più perché non ha niente a che vedere con altri programmi trash, non devi stare chiuso in una casa a guardarti in cagnesco ma c'è invece da darsi da fare". A quanto pare ci sono alcuni vip che non amano vedersi rinchiusi in casa ad attaccare ed essere attaccato dagli altri ma è vero anche che reality come Il Grande Fratello mettono a nudo, volenti o nolenti, alcune caratteristiche del carattere dei concorrenti essendo sotto l'occhio della telecamera 24 ore al giorno e costretti a vivere con persone che non si conoscono e che non si vorrebbero al proprio fianco. Altri personaggi prima di lei hanno affermato lo stesso e alla fine sembra proprio che il pubblico dovrà rinunciare ad alcuni "vip" almeno fino a che la loro situazione non cambierà. In futuro la Rossetti riuscirà ancora a dire di no a reality come il Gf Vip?





© Riproduzione Riservata.