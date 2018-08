Gue Pequeno/ Momento di grazia per il rapper con il nuovo album "Sinatra" (Battiti Live)

Gue Pequeno sta vivendo un grande momento con il suo nuovo album "Sinatra". Tornerà negli store più importanti del nostro paese per incontrare i fan. (Battiti Live)

Gue Pequeno a Battiti Live

Gue Pequeno riparte alla grande a settembre, dando il via ad una serie di incontri con i fan. Il rapper girerà l'Italia, fermandosi negli Store più importanti del nostro Paese per il firmacopie e per qualche scatto. In particolare il 15 settembre, appena il giorno dopo la pubblicazione del suo nuovo disco Sinatra, l'artista sarà presente a Genova presso la Feltrinelli di via Ceccardi. Gli ammiratori che vogliono un autografo di Pequeno dovranno prima acquistare la copia presso lo stesso Store, per ricevere il pass che permetterà l'incontro con il loro idolo. Sinatra è inoltre il primo lavoro che unisce Pequeno a BHMG, il nuovo staff a cui si è unito in seguito alla decisione di lasciare l'azienda precedente. Quinto disco da solista per il milanese dalla lingua tagliente, a poco più di un anno di distanza dal suo Gentleman. Si unisce così a due dei nomi più interessanti degli ultimi anni, Charlie Charles e Sfera Ebbasta. Gue Pequeno sarà inoltre uno degli ospiti che vedremo a Battiti Live 2018 nella puntata di oggi, giovedì 30 agosto, su Italia 1. L'artista si unirà ad Elodie e Michele Bravi per la loro Nero Bali, già certificata Oro ed al centro di alcune polemiche proprio nel corso della kermesse. In una delle tappe, alcuni fan hanno infatti manifestato sui social il proprio disappunto per gli scivoloni di Pequeno, che in più punti sembrava non ricordare bene il testo. Il rapper di Milano si esibirà inoltre anche in altri due dei suoi brani che hanno riscosso maggior successo, come Lungomare Latino e Milionario.

SUCCESSO CON L'ULTIMO ALBUM "SINATRA"

L'attenzione dei fan di Gue Pequeno è tutta diretta verso Sinatra, l'ultimo album che si prepara a pubblicare grazie all'etichetta Universal Music Italia. Soprattutto perché nei giorni scorsi il rapper ha pubblicato un video promozionale, che potrebbe corrispondere alla prima ed ufficiale videoclip del suo lavoro. Un mix di immagini che appaiono come parte di un film, dove Pequeno si mostra impegnato a godere dei frutti della sua popolarità, impegnato in un abbraccio fraterno che precede uno scontro a fuoco senza esclusione di colpi. Il volto tumefatto che mette in evidenza nell'ultimo frame, lascia intuire quanto potrebbe essere cruda, ancora una volta, la sua nuova clip. Clicca qui per guardare il video di Gue Pequeno. In base a queste prime battute, è impossibile non notare che Pequeno vuole mettersi da parte la recente chiusura che lo ha portato a stringere un sodalizio con la BHMG. A dimostrarlo la decisione del rapper di cancellare qualsiasi post, video e foto dal suo profilo social, un evento che ha fatto discutere molto gli ammiratori nelle ultime settimane. Le premesse ci sono tutti: Pequeno continua ad essere uno dei punti fermi del mondo rap e trap e la sua stretta di mano con Sfera Ebbasta non può che precedere futuri successi. Intanto non si sa ancora nulla della sua nuova fatica, tranne il titolo e la data di uscita. Il rapper ha alla fine mantenuto la promessa: pubblicare un disco ogni anno.

