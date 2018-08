Il cosmo sul comò/ Su Canale 20 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo (oggi, 29 agosto 2018)

Il cosmo sul comò, il film in onda su Canale 20 oggi, mercoledì 29 agosto 2018. Nel cast: Aldo, Giovanni e Giacomo e Sara d'Amario, alla regia Marcello Cesena. Il dettaglio della trama.

29 agosto 2018 Cinzia Costa

Il cosmo sul comò in prima serata su 20

NEL CAST ANCHE SARA D'AMARIO

Il cosmo sul comò è una pellicola comica del 2008 diretta da Marcello Cesena (Mari del Sud, Peggio di così si muore, Una gita scolastica) ed interpretata dal trio di comici Aldo, Giovanni e Giacomo (Tre uomini e una gamba, Chiedimi se sono felice, La banda dei Babbi Natale), Sara d'Amario (Caos calmo, Casomai, Preferisco il rumore del mare) e Isabella Ragonese (Tutta la vita davanti, Il giorno in più, Fino a qui tutto bene). Il film è stato distribuito dalla Medusa Film e prodotto da Paolo Guerra, già impegnato in quasi tutte le pellicole di Aldo, Giovanni e Giacomo nello stesso ruolo. Il film Il cosmo sul comò andrà in onda su Canale 20 nella prima serata di questo mercoledì 29 agosto alle ore 21.00. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL COSMO SUL COMÒ, LA TRAMA DEL FILM

Il film è suddiviso in 4 episodi indipendenti fra loro, tenuti insieme da una cornice. In quest'ultima Tsu Nam (Giovanni) è un maestro orientale cieco che dispensa consigli ed insegnamenti ai discepoli Pin e Puk (Aldo e Giacomo). Per richiamare l'attenzione dei suoi allievi, Tsu Nam percuote continuamente un gigantesco gong, detto Sacro Gong della Saggezza, senza rendersi conto che ogni volta che fa risuonare il poderoso strumento questo causa dei disastri naturali imponenti. Nel primo episodio Aldo, Giovanni e Giacomo si rtrovano ad inizio agosto, in una Milano quasi deserta, ad organizzare la partenza per le vacanze. Aldo, superficiale e sbadato, deve fare fronte ad una moglie spendacciona e una suocera bisbetica, mentre Giovanni, perfezionista e pignolo, infligge ai suoi famigliari una preparazione certosina per evitare le ore di maggior traffico. Giacomo invece, dal canto suo, non riesce neanche a convincere moglie e figlia a partire con lui. Nella vicenda seguente Padre Bruno e il sagrestano Mario devono fare i conti con una chiesa che cade a pezzi e il bilancio parrocchiale disastrato. A pesare negativamente sui conti della parrocchia è anche l'abitudine di Mario di rubare una parte delle offerte dei fedeli, con il sogno di comprarsi un giorno una moto. Beniamino, un loro amico, trova per caso una borsa piena di banconote, frutto di una rapina, e confessa la cosa al parroco, mentre Mario sta origliando.

