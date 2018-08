James Norton è Andrej Bolkonskij/ L'attore è tra i più amati del momento (Guerra e Pace)

James Norton è Andrej Bolkonskij, l'attore è tra i più amati del momento. Lo ritroveremo tra i protagonisti della miniserie Guerra e Pace tratta dal romanzo di Lev Tolstoj (oggi, 29 agosto)

James Norton è Andrej Bolkonskij

James Norton è fra gli attori più quotati del momento e non solo per quanto riguarda il grande schermo. La sua presenza come protagonista nella serie tv McMafia ha convinto pubblico e critica, tanto da spingere la produzione a promuoverla per una seconda stagione. Abbandonato invece di recente il cast di Grantchester, il drama britannico che lo ha visto nei panni del reverendo Chambers e nel ruolo di protagonista. Lo show andrà avanti, anche senza Norton, presente nelle prime quattro stagioni. I fan tuttavia potranno contare sulla presenza di un noto sostituto, Tom Brittney della serie Tv storica e fantastica Outlander. James Norton sarà inoltre protagonista di Guerra e Pace, la miniserie firmata BBC che andrà in onda su Canale 5 nella prima serata di oggi, martedì 29 agosto 2018. Vestirà i panni di Andrej Bolkonskij, un principe intelligente e sposato con la bella Lise, che non trovano la giusta soddisfazione nel suo matrimonio, sceglierà la strada della guerra e del valore. Un campo che gli permetterà un giorno di incontrare la giovane Nataša Rostova, di cui si innamorerà perdutamente durante un ballo dell'alta società.

L'AMORE PER LA NATURA

L'amore per la natura e per il divertimento è uno dei tratti più evidenti della personalità di James Norton. L'attore di origine inglese ha infatti trascorso la sua estate all'insegna della solitudine, la pace ed il relax. Per le sue vacanze ha scelto località semi-deserte, in cui fare camping ed ottenere un po' di meritata libertà. Dalle escursioni armato del suo zaino da trekking fino ai tuffi nel mare tormentato, anche privo di costume. In uno degli ultimi video, che l'artista segnala con l'hashtag #Naked, ovvero "nudo", si mostra infatti mentre corre a gran velocità verso un rigagnolo, attraversando diverse centinaia di metri prima di raggiungere il mare. Messa da parte, forse, la possibilità di diventare il nuovo James Bond, lo spericolato e analitico 007, Norton ha spezzato di recente i cuori degli ammiratori per via della sua rottura con l'attrice Jessie Buckley, con cui ha condiviso la scena in Guerra e Pace. L'artista interpreta la sorella del personaggio di Norton, la Principessa Maria Bolkoskaya, e durante le riprese la loro storia viveva il suo picco più alto. Un rapporto tuttavia finito già lo scorso dicembre, quando l'attore è stato paparazzato con Imogen Poots, la sua co-protagonista nella serie Tv McMafia.

Beach bum #nakedpbd Un post condiviso da James Norton (@jginorton) in data: Ago 11, 2018 at 2:26 PDT

© Riproduzione Riservata.