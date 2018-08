Lily James è Nataša Rostova / L'attrice tra i protagonisti di Guerra e Pace

Lily James è Nataša Rostova, l'attrice è tra i protagonisti della miniserie di Canale 5 Guerra e Pace. Questa è tratta dal noto romanzo di Lev Tolstoj (oggi, 29 agosto 2018)

Lily James è Nataša Rostova

Da Cenerentola ad un ruolo in primo piano nella comedy musical Mamma Mia, Ci risiamo, Lily James si conferma fra le attrici più popolari in diversi settori. Non solo per le sue capacità di interpretazione e per il suo ruolo in tanti film di successo, ma anche per il suo look sempre alla moda e sotto costante attenzione dei siti specializzati. Il suo nome è spesso accostato a quello di Amanda Seyfried proprio per questo motivo, attrice con cui tra l'altro la James si accosta per un ruolo di co-protagonista nell'ultimo lavoro destinato al grande schermo. Fra photocall e premiere, l'artista è riuscita a sfoggiare molteplici outfit interessanti, come per esempio la jumpsuit, la tuta nera e lunga tornata di moda di recente. Lily James sarà inoltre fra i protagonisti di Guerra e Pace, in onda questa sera, mercoledì 29 agosto 2018, su Canale 5. La vedremo nei panni di Nataša Rostova, al centro di un intrigo amoroso che coinvolge altri due co-protagonisti. Il suo successo è collegato in realtà al personaggio di Rose, parte del mondo della serie Tv Downton Abbey, a cui ha partecipato per due stagioni. Senza dimenticare l'ulteriore slancio ottenuto grazie a Cinderella, il remake del noto classico della Disney diretto da Kenneth Branagh e che vede la James nei panni di Ella e sostituta di Emma Watson.

SEDUCENTE E AFFASCINANTE

Seducente, affascinante e intrigante: sono molte le caratteristiche di Lily James, grazie alla sua energica personalità ed il suo aspetto accattivante. Nei giorni scorsi i fan potrebbero tra l'altro averla avvistata a Positano, impegnata in shooting e promozioni di Mamma Mia, ci risiamo, la sua ultima fatica. Al fianco di Amanda Seyfried, una foto in particolare ha catturato l'attenzione dei suoi followers sui social. La vediamo infatti in posa naturale, assorta in un'espressione che la rende ancora più affascinante. Il risultato è scontato: oltre 230 mila like. Clicca qui per vedere la foto di Lily James. Subito dopo aver terminato le riprese di Guerra e Pace, la James ha invece sottolineato in un'intervista a Glamour quanto sia importante conoscere quella che è ai suoi occhi "la più bella storia mai raccontata". L'artista britannica ha deciso di leggere il romanzo di Lev Tolstoj per interpretare Natasha, accattivata dalla possibilità di assumere un ruolo inebriante. La stessa trama agli occhi della James riguarda "innamorarsi, abbandonarsi all'amore, a diversi tipi di amore. E le scene di guerra permettono a tutti di immedesimarsi, dato che riguardano le famiglie".

Giving you side eyes in positano .. Un post condiviso da Lily James (@lilyjamesofficial) in data: Ago 21, 2018 at 2:41 PDT

